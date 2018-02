Opinión - ¿Recuperamos la revolución…o?

Opinión

| Hugo Carbajal Aguilar

2018-02-22

Del Balance Económico y Político que habíamos comentado destaco algunas partes que merecen mayor reflexión por si no nos ha caído el veinte. Obsérvese cómo ha ido fortaleciéndose la intención de los dueños del mundo por apropiarse de todo. La desgracia principal nace de una paradoja, somos países pobres llenos de riquezas y la ambición de los poderosos nos ha hecho sus víctimas históricas. Se trata pues de rescatar nuestros países, de rescatarnos finalmente.

López Portillo dijo más de una vez que era el último presidente cuyo gobierno emanaba de los principios de la Revolución. Y esto que parecía una broma resultó una especie de profecía porque efectivamente a partir de Miguel de la Madrid empezó a acrecentarse la debacle nacional con la entrega paulatina de todas las empresas y los recursos al sector privado. El Estado fue desembarazándose de sus propias empresas obedeciendo los dictados del Banco Mundial, del Fondo Monetario y de la OCDE. Los siguientes presidentes aprendieron a obedecer siguiendo el ejemplo de Salinas de Gortari y de Ernesto Zedillo, pareja de domesticados en Universidades gringas que reprodujeron aquí lo que aprendieron allá. Fueron ellos dos un ejemplo de inversión que los EEU hicieron en materia educativa con el objetivo central de recibir en bandeja el país entero sin necesidad de disparar un solo tiro.

Pero el objetivo estaba fijado ya desde endenantes…si no, ¿por qué firmó JLP estos compromisos antes que asumiera el poder? Obsérvese: El gobierno mexicano se comprometió con el FMI a seguir un programa en materia financiera, comercial y de gasto público. Nunca se informó a la opinión pública de este compromiso que salió publicado en El Sol de México el 18 de septiembre de 1977 pero que había sido firmado en septiembre de 1976, exactamente un año antes.

1) Tope salarial, fijado en 10 % para 1977 y en 12 % para 1978. Consecuencias: disminución en alimentación, vestido, educación en las familias de los trabajadores.

2) Disminución del gasto público destinado a resolver necesidades fundamentales: salud, educación, empleo, vivienda.

3) Entrega a las compañías extranjeras de los recursos naturales del país, petróleo, pesca y la vía férrea que comunica a los dos océanos a través del Istmo de Tehuantepec (¡!)

4) Sobre todo que haya estabilidad política, es decir, cualquier lucha por mejorar las condiciones de los trabajadores debe ser controlada mediante la negociación o la represión.

Los puntos 3 y 4 son precisamente los que han estado cumpliendo sin pausa alguna los últimos presidentes. Merecen comentario aparte, recordémoslo.

Recibí un video en el cual aparece una señorita muy mona con la bandera del PAN atrás de su atril. Esta distinguida panista vocifera a voz en cuello una auténtica lección de “Política” “Internacional” “Comparada”. Y lo hace con una convicción que ya quisieran los predicadores callejeros que amenazan al pueblo pecador con la inminente llegada de los jinetes del Apocalipsis (como si no estuvieran ya aquí). En su pieza oratoria acusa frontalmente a todo lo que huela a izquierda, culpa a Rusia, a Cuba (of course), a Fidel Castro, a Hugo Chávez y hasta al Foro Social Mundial que se llevó a cabo en Sao Paulo…su perorata fue una estupenda copia de los encendidos ataques a toda esta demoníaca caterva de izquierdosos rojos comunistas y ateos de los años sesentas. Todo lo malo que ocurre en el mundo es por culpa de los socialistas, los comunistas los populistas…desgraciados estos que no piensan en años sino que piensan en siglos (¡!)…Todo eso dicho, pronunciado, vociferado con suficiente enjundia.

Abundo un poco abusando de su paciencia. Una amiguita muy querida me ha dicho que todos los opositores incluyendo a López Obrador -por supuesto- son a fin de cuentas una bola de resentidos llenos de envidia, frustrados, que, además, disfrazan sus aviesas intenciones con unos discursos muy bien estructurados -¡vaya!- en favor de los pobres y blablablá… mendaces y falsos, concluye. Repite también que México va a ser otra Venezuela si la izquierda gana… ah! y que soy uno más de los peores ciegos y sordos porque no quiero ver. Esta amiguita es una piadosa cristiana de cotidiana y fervorosa oración y de devociones pluscuamperfectas. Nunca se percatará que esa “convicción” como ella la llama traiciona precisamente el mensaje evangélico destinado fundamental y preferencialmente a los pobres.

Seguiremos…