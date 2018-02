Local

Guadalupe Flores

2018-02-21

-Llaman al Poder Ejecutivo a otorgar los recursos necesarios para llevar a cabo ese programa

-Esta semana será decisiva para determinar si se instala o no habrá conteo rápido en la jornada electoral

Morelos es el único estado que no ha instalado el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) por falta de presupuesto, reveló el consejero el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), Javier Arias Casas.

“Respecto al calendario electoral debimos el primero de enero tener avances en la materia, pero esto también se debe al presupuesto, Morelos hasta el día de hoy es el único estado que no tiene avances en la metería del programa de resultados”, expresó en entrevista.

Incluso comentó que los presidentes de los partidos políticos han manifestado su preocupación por no contar con el PREP, aunque se instaló la Comisión de Seguimiento por parte del órgano electoral no se ha emitido la licitación para la empresa que hará el conteo.

Además informó que esta semana será decisiva para determinar si se instala el PREP o no habrá conteo rápido en la jornada electoral del próximo 1 de julio “porque se requiere de un presupuesto de entre ocho y 12 millones de pesos.

“De acuerdo con la Ley no es necesario llevar a cabo un programa de resultados electorales, es decir, nosotros contemplamos en el presupuesto de los 55 millones de pesos lo básico de la elección y mandamos la ampliación presupuestal si bien es políticamente un elemento importante para la transparencia del proceso, también es cierto que el no llevarse a cabo no afectaría la validez del proceso electoral. Sin embargo, sabemos que es importante para la sociedad que se lleve a cabo el PREP y ahí haríamos un llamado a las autoridades del Ejecutivo del estado a otorgarnos los recursos necesarios para poder llevar a cabo este programa", aseveró.

Por último, dijo que el Poder Ejecutivo deberá responder a la solicitud de ampliación presupuestal del órgano local electoral, de lo contrario, advirtió no habrá condiciones para instalar el PREP.