Yesenia Daniel |

2018-02-21

-El otrora funcionario, Humberto Morales Ramos, va por la alcaldía de ese municipio

-Francisco Salinas Sánchez aseguró que los motivos no son políticos

Zacatepec, Mor.- Sin que se haya formalizado una investigación ni se haya emitido un veredicto de la misma, y guiado por “quejas en Facebook” y el reporte de personas que trabajan en la recolección de basura, el presidente municipal de Zacatepec, Francisco Salinas Sánchez, informó ayer en rueda de prensa la decisión de separar del cargo a Humberto Morales Ramos, director de Servicios Públicos Municipales, y quien hace dos días fue anunciado como el candidato del Partido Social Demócrata (PSD), mismo partido por el cual Salinas Sánchez llegó a la alcaldía hace dos años y por el cual buscaba reelegirse, pero tras el destape de Humberto Morales, se declaró “independiente”.

Titubeante, el edil inició diciendo que debido a que se han presentado “muchos problemas” en el asunto de la recolección de basura, decidió suspender al director de Servicios Públicos.

“A ver, creo que hoy lo hemos checado, acuérdense muy bien que hoy nos llegó una notificación de la Secretaría de Desarrollo Sustentable en donde el área de traslados, hoy es un basurero que hoy lo tenemos que sanear, hay muchas cosas ¿no? Que se han hecho, no lo digo yo, lo comenta el feisbuk, las anomalías, las tenemos en el feisbuk, las denuncias ciudadanas las dice el feisbuk, entonces realmente lo he comentado también directamente con el director en el feis y bueno no se hace caso y tenemos que sacar … y no nomas a él eh, se van a sacar todas las camionetas que están prestado basura (sic) porque el convenio que habíamos hecho con las camionetas fue que solamente era lo que se diera de cooperación”, declaró Francisco Salinas “El amigo de todos” al inicio de la entrevista a reporteros.

En su perfil de Facebook, el alcalde usa el nombre de Paco Salinas, y esta red social la ha usado desde el inicio de su administración, tanto para informar a los usuarios –que no necesariamente son sus gobernados- asuntos de la administración pública como aspectos de su vida privada. En la red social, manifestó algunas veces la intención de buscar la reelección.



“Nada que ver con eso”

El pasado 4 de febrero, Francisco Salinas oficializó su registro como precandidato para repetir en la alcaldía por el partido que le dio el triunfo hace 3 años. En esas fechas, el PSD aún no definía si iría en coalición con el Partido de la Revolución Democrática (PRD), no obstante Salinas Sánchez, se mostró contento de volver a participar en lo que él definió como un “plebiscito”, pues si la ciudadanía estaba de acuerdo con su administración le daría nuevamente su voto, pero el panorama cambió para Paco Salinas el fin de semana pasado cuando el PSD informó que el candidato no sería él, sino Humberto Morales Ramos.

“Desgraciadamente estamos en elecciones y desgraciadamente salió esto ahorita que, bueno efectivamente con este muchacho, yo... si vistes (sic) fui muy prudente, fui muy parcial (sic), no he dicho nada de la candidatura, he respetado eso y hasta lo que te puedo decir en este momento no soy ni del PSD ya, o sea nada que ver con eso”, declaró Francisco Salinas cuando se le cuestionó que el despido de Humberto Morales se interpreta como un asunto político.



El problema

Además de los comentarios en Facebook “de la ciudadanía” en el perfil de Paco Salinas en esta red social, y la desatención de Humberto Morales a los comentarios en donde se le mencionaba –también en Facebook- para que atendiera las quejas de su área; el presidente del municipio cañero aseveró que la gente que se dedica a la recolección de basura en sus camionetas, le confesó que le estaban “dando” mil 500 pesos a la semana al director de Servicios Públicos, es decir a Humberto Morales; mismo dinero que no entró a las arcas municipales pero el edil desconoce desde cuándo lo hacía y bajo qué argumento le daban el dinero, aunque al parecer destacó que el concepto era “renta de camionetas”.

A Paco Salinas se le preguntó también desde cuándo conoció del asunto y respondió que hace quince días, ante esto se le cuestionó nuevamente por qué hacía el anuncio precisamente después de que se conoce de la decisión del PSD de postular a Humberto Morales como su candidato y no a él; respondiendo que el miércoles (hace una semana) habían tenido sesión de cabildo y ahí se dispuso en la orden del día las quejas del asunto de la basura. Francisco Salinas aseguró que la decisión de la separación del cargo del director de Servicios Públicos fue aprobada por los regidores, no obstante también manifestó que la averiguación sigue en proceso y se iniciará en el área de Asuntos Internos.

“La investigación ahí va, tampoco puedo hablar de más, cuando ya lo tenga con todo gusto se las doy (…) primero se tiene que ver con lo que es con los regidores, después vemos con Asuntos Internos y de ahí sacamos la investigación (sic) y vemos si realmente es causa penal o sólo administrativo y se corre a la persona”, dijo.

Añadió que en esta investigación no sólo era para el director de Servicios Públicos, sino también para 14 Directores de área y sub directores, por diversas quejas de la población.

Sobre sus aspiraciones políticas, el edil aseguró que finalizará su administración hasta diciembre próximo.