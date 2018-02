Deportes

| Ignacio Cortés Morales

2018-02-21

OAXTEPEC, MOR.- Los Arroceros del Cuautla igualaron a uno con los Albinegros de Orizaba en el estadio del lugar, al cerrar la jornada del certamen de balompié de la segunda división nacional de la categoría de los nuevos talentos, con anotaciones de Fernando Cardoso Hernández, en claro autogol al minuto 23, y los dueños del terreno registraron la igualada al 83 por mediación de Antonio de Jesús Nava Salinas, siendo el primer tanto que recibe el cuadro veracruzano, en lo que fue la presentación de Héctor Vidal Estrada en la dirección técnica de los cuautlenses, con un resultado importante, si se toma en cuenta que se encaró a uno de los mejores escuadrones de este circuito, pero de poco sirva para salir de la mala situación en la que se encuentran los morelenses en el torneo de clausura.

Con el resultado apenas se llegó a cuatro unidades, después de siete jornadas en su haber, mientras que los veracruzanos llegaron a 19 parta estar en las alturas del grupo y con francas posibilidades de estar en las finales, con todo y que en este cotejo las cosas no se dieron, y para anotar necesitaron de un autogol, y su meta fue vulnerada cerca del final, en una falta de atención sobre el hombre más peligroso de los locales, y quien se estuvo anunciando a lo largo de la participación y nadie entró para hacerle sombra y Nava se hizo presente frente a la portería para entregar una unidad a sus compañeros, después de que en el anterior juego no vio actividad por estas sancionado por la Comisión Disciplinaria.

Los cuautlenses llevan una temporada de desastre, y no se puede culpar a Ignacio Rodríguez Bahena, en calidad de director técnico, puesto que se conoce de sobra su talento y su capacidad, y ahora llega Héctor Vidal Estrada, quien es un hombre también trabajador y que conoce al jugador y la región, por lo que se espera que el equipo mejore para no terminar en los últimos lugares, pero, siendo realista, no se calificará a las finales, como no se hizo en el certamen de apertura porque es mucha la diferencia con los más destacados del evento que, de plano, ya pusieron tierra de por medio, en relación al conjunto arrocero.

El siguiente encuentro para los cuautlenses será el viernes en territorio zapoteca, frente a los Chapulineros, a las 18 horas, en donde se antoja difícil que se salga con banderas al aire, tomando en cuenta que el rival cuenta con 16 guarismos y quiere estar en la fiesta por el título