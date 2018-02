Deportes

| Ignacio Cortés Morales

2018-02-21

TOLUCA, EDOMEX.- Tres anotaciones de Mónica Ocampo Medina, al dos, 87 y 90 y las Tuzas del Pachuca vencieron 3-0 a las Diablitas Rojas del Toluca en estadio del lugar, dentro del campeonato de balompié de la liga femenil, con lo que se volvió a la vida, puesto que se llegó a 12 unidades, apenas a cuatro de sus víctimas de ocasión que están con 16, ambas después de siete confrontaciones resueltas en la etapa de clausura.

En el conjunto de las ganadoras, además de Mónica Ocampo Medina, también jugó los 90 minutos al igual morelense, Karla Paola Nieto Castillo, pero no así Fátima Monserrat Arellano Beltrán, que no estuvo ni en el banquillo, y Yaritzi Rodríguez Figueroa, quien se jugó sólo cinco minutos, al ingresar al 85 por Karen Díaz, mientras que por el lado de las toluqueñas, se jugó con Andrea Hernández Buenos Aires durante todo el encuentro, mientras que Déborah Estefanía Romero Estrada no fue tomada en cuenta en este duelo en el que las locales quedaron con diez, después de que Ana Karen Llamas fue expulsada al 59, cuando que tres minutos antes falló un penal, estando los cartones en ventaja para las visitantes 1-0, desde el minuto dos, en acción de Mónica Ocampo Medina, quien fue la mejor en este encuentro de altos vuelos, donde las hidalguenses se jugaban la vida.

Georgina Peralta, de las Tuzas, fue expulsada al minuto 90 por el nazareno Arturo Alcántara González, el juez más rápido de la comarca para las rojas, calificando más la supuesta intención que la acción.

Necaxa, con portera morelense perdió con Santos 2-0

COAHUILA, COAH.- Santos Laguna venció 2-0 a las Hidrorrayos del Necaxa, con anotaciones de Ana Arvizu al 73 y Yahaira Flores al 83, en cotejo de la rama femenil, en donde, por el lado de las hidrocálidas se contó con la portar morelense, Wendy Gallardo por espacio de 90 minutos, en un partido en el que las visitantes supieron resistir en el primer tiempo y parte del segundo, pero, sin mayores capacidades adelante, vino el descalabro, porque una escuadra en estas condiciones no tiene mucho en el aporte.

Pumas 1-1 con América

CIUDAD DE MÉXICO.- Las Pumas de la universidad igualaron a uno con las Águilas del América, con goles de Betzy Cuevas por el lado de las amarillas al minuto 27 y por Ana López, al 68, por las universitarias que están haciendo el esfuerzo pero no llegará para estar en la fiesta por el título.