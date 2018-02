Serpientes y escaleras - Ni perdón ni olvido

Opinión

Eolo Pacheco |

2018-02-21

Ni el país ni el estado aguantan más excesos. La corrupción ha llegado a niveles que no habíamos visto antes y es momento de ponerle un alto. Peor que la corrupción, sólo la impunidad.

La corrupción es desde hace años un problema muy grave en Morelos, está presente en los tres niveles de gobierno y en los tres poderes del Estado. Éste mal afecta el desarrollo, la economía, la calidad de vida y genera violencia; la falta de actuación de las autoridades en contra de quienes abusan de los recursos públicos y violentan la ley con la protección de un cargo son el problema más urgente por atender. Mientras no se ponga un alto a la impunidad, no podemos avanzar en ningún tema.

Ahora que han comenzado el proceso electoral será importante que escuchar, pero sobretodo ver, quién de los que aspiran al gobierno estatal tiene el carácter la actitud la disposición y la decisión de ir en contra de la corrupción y de aquellos que han violentado la ley en los tres niveles de gobierno y los tres poderes del estado.

Los excesos cometidos en Morelos en los últimos sexenios son tantos que no es suficiente un discurso; no bastan las palabras, ni tampoco las propuestas demagógicas; lo que Morelos y sus habitantes exigimos es una actuación puntual, firme y decidida de quienes encabezan las instituciones del estado. No palabras, compromisos concretos y acciones contundentes para poner alto a los abusos.

La gente ya no quiere un borrón y cuenta nueva, no acepta un “no habrá cacería de brujas” ni tampoco un “miremos para adelante” o “habrá perdón y amnistía”. El ciudadano está cansado de las complicidades, del intercambio político de pecados y del perdón político mutuo. México y Morelos necesita que se ponga un ejemplo contundente y definitivo de que la lucha contra la corrupción es real y no sólo un discurso de campaña. Queremos que nos pillos que han saqueado a las instituciones sean procesados, que se les aplique la ley y se les obligue a regresar lo que se robaron. Ni perdón ni olvido.

El problema de corrupción es muy grave, muy doloroso y ha dañado mucho a nuestro estado. La corrupción no respeta colores, no responde a una sola sigla, ni es culpa de una sola persona; pensar que la corrupción es individual es un error, para que exista corrupción se necesitan al menos dos personas, la que da y la que recibe; en Morelos hablamos de muchísimas, pero muchísimas personas involucradas en la cadena de putrefacción.

Mediáticamente el discurso de corrupción se ha centrado en el gobierno estatal y en su titular; es cierto, ahí esta parte de la historia, pero no toda. Si queremos ponerle un alto definitivo este problema tenemos que ver el espectro completo, entender que hoy nuestro estado está sumido en un proceso de corrupción integral, es decir, los tres poderes están involucrados y muchas personas forman parte de este mal; no hay un solo culpable.

Quien quiera gobernar Morelos debe tener presente la gravedad de este asunto, pero sobre todo necesita el carácter para actuar y no convertir un problema social en un punto de negociación política.

Escuchemos a los candidatos, sus propuestas, sus ideas, pero sobretodo analicemos su historia de vida y la gente que les rodea para saber si cuando hablan de corrupción realmente están pensando en combatirla o sólo usan el tema como un argumento para ganar votos. Un candidato corrupto, o rodeado de corruptos, o vinculado a corruptos, o patrocinado por corruptos, no puede ofrecer solución al problema de corrupción.

¿Quién de los aspirantes a gobernador se atrevería a combatir la impunidad en Morelos, a terminar con las redes de corrupción y a poner alto al tráfico de influencias? ¿Quién procedería contra ex funcionarios, ex presidentes municipales o algunos empresarios? ¿Quién revisaría y aplicaría la ley contra quienes en el congreso se robaron más de mil millones de pesos? ¿Quien llamaría a cuenta a Francisco Moreno y revisaría el sustento jurídico de todo lo aprobado en la actual legislatura?

El reto es grande, pero no imposible. Todos los candidatos pueden tomar este discurso, pero ninguno está libre de culpa (directa o indirecta); nadie de entre quienes quieren ser el próximo gobernador de Morelos puede decir que es ajeno este problema; ni Cuauhtémoc Blanco, ni Rodrigo Gayosso, ni Víctor Caballero, ni Jorge Meade, ni Alejandro Vera son blancas palomitas, pero cualquiera de ellos, si se decide, puede marcar la diferencia.

La pregunta es simple: ¿Quien se atreve a dar la batalla real y definitiva en contra de la corrupción?

Quien lo haga tiene mi voto… y el de muchos.

posdata

Cuando el PRD decidió romper en Morelos el acuerdo Por México al Frente, modificó el escenario electoral de los tres partidos. No hablo de aquel momento en enero cuando PAN y MC le dieron la espalda al Sol Azteca en carrera por la gubernatura, me refiero de este fin de semana cuando en el consejo nacional los perredistas de Morelos echaron abajo el acuerdo para las candidaturas federales y determinaron ir solos.

No todos vieron las dimensiones de lo que ocurrió ese día, muchos pensaron que fue un berrinche de los perredistas locales que sólo les afectaría a ellos y no modificaba las cosas, pero no fue así: al salirse el PRD Morelos del acuerdo nacional de tres partidos, los otros dos integrantes de la coalición están obligados a ir separados, porque la ley no permite modificar el pacto inicial.

¿Qué pasó entonces?

Al deshacerse la coalición Por México al Frente en Morelos, PAN, PRD y MC postularán candidatos propios a los cinco distritos federales y al senado y, obviamente, sus propuestas irán cobijadas sólo por un partido. Más claro: en el distrito Uno Beto Mojica se perfilaba como el candidato de la coalición PAN-PRD-MC, después del domingo será candidato, pero sólo del PAN; lo mismo pasará en todos los demás espacios federales.

Con este nuevo escenario y la dificultad que representa buscar el voto solos, algunos de quienes estaban decididos a competir han comenzado a dudar o de plano ya dijeron que no participarán, uno de ellos es el doctor Francisco Coronato, a quien MC ubicó en la segunda posición de la fórmula al senado de la república, debajo de la insípida dirigente estatal Jessica Ortega.

Desde enero que sufrieron el primer revés del Frente, los perredistas de Morelos se han venido preparando para competir solos; el impacto sicológico inicial fue grande, pero a la vuelta del tiempo ya superaron esa impresión y por eso tomaron la iniciativa de romper el acuerdo federal en Morelos. Ahora son el PAN y MC quienes están en shock por el golpe y apenas procesan lo que harán ante un escenario que nunca previeron.

Otro ejemplo: Jaime Álvarez parecía tener asegurada su posición en el senado, lo cual le animaba para impulsar la candidatura de su homólogo Víctor Caballero en una apuesta de ganar-ganar; Jaime se convirtió en el hombre clave de esa campaña, en el eje de la estrategia y la figura alrededor de la cual gira todo el proyecto. Ahora que su escenario ha cambiado salta la duda ¿Seguirá Jaime empujando con el mismo brío la candidatura del médico?

Muchas cosas hay que ver aún en este proceso electoral. Quien asuma que ya todo está definido se puede equivocar.

nota

El dirigente nacional del Partido Encuentro Social vino a Morelos a dar una rueda de prensa para acusar a los diputados locales de nombrar un nuevo fiscal con el objetivo de fabricarle delitos a Cuauhtémoc Blanco y minar su carrera por la gubernatura.

“El Partido Encuentro Social, el Partido del Trabajo y Morena hemos decidido hacer un frente común en contra de los actos autoritarios y hegemónicos que desde hace mucho tiempo se están dando en el gobierno del estado de Morelos en contubernio con el congreso de Morelos…”

Sólo, sin la presencia de ningún miembro de Morena, Hugo Erick Flores defendió al precandidato de la coalición Juntos Haremos el Cambio, dijo que desde el congreso se actúa de manera facciosa y se obedecen las órdenes del ejecutivo. “En los últimos días vimos fuimos testigos de la más burda maniobra política, de un acto disfrazado de democracia, pero colmado de autoritarismo. El nombramiento de Uriel Carmona como nuevo Fiscal General no responde a un mandato democrático, obedece a claros intereses políticos para generar espacios de impunidad ante la estrepitosa derrota del PRD en Morelos…”

El dirigente nacional anunció que se interpondrá una controversia constitucional contra el nombramiento. “Mientras a nivel nacional se determina no nombrar un Fiscal Carnal, en Morelos se designa a un notario sin experiencia en la materia, cuya esposa, por cierto, ha sido acusada de actos de corrupción”.

El fin de la designación, enfatizó Hugo Erick, es atacar al alcalde de Cuernavaca Cuauhtémoc Blanco Bravo. “Es inadmisible que el gobernador maneje a los otros dos poderes y sobre todo que los integrantes de estos respondan a los intereses particulares del jefe del ejecutivo”.

Muchas cosas dijo el dirigente nacional del PES en contra del gobernador y de los diputados. Lo que no mencionó fue que su diputado local Esaú Mondragón es uno de los que nombraron al nuevo Fiscal General de Morelos. ¿Él también está en contra de Cuauhtémoc y al servicio de Graco?

post it

Ayer por la noche el Partido Acción Nacional designó a sus candidatos a los cinco distritos federales electorales de Morelos y también a su candidato a la gubernatura.

Víctor Caballero Solano fue confirmado al gobierno del estado, Alberto Mojica competirá por el primer distrito federal con sede en Cuernavaca, María del Rocío Guadarrama García lo hará en el segundo distrito con cabecera en Jiutepec, Mónica Reyes Carmona estará en el Tercero con base en Cuautla, Gerardo Vargas Salgado en el Cuarto con cabecera en Jojutla y Juan Robledo Jiménez en el quinto, cuya base es Yautepec.

La contienda a la que van los cinco candidatos no será sencilla, pues irán sólo bajo las siglas de su partido. Bajo el cobijo del Frente la batalla era muy interesante y con altas posibilidades de triunfo en varios lados, pero sin él las cosas cambian y requerirán de mucho esfuerzo y ayuda para sacar adelante el reto.

redes sociales

Esto es parte de lo que publica ayer Reforma en una nota de Jorge Ricardo:

"No tenemos de otra, aquí no hay plan B, aquí quemamos todos nuestras naves, aquí nos vamos a jugar para ganar todos y cada uno de los espacios que están en contienda", sostuvo en un discurso ante los candidatos a gubernaturas, diputaciones federales y al Senado .

"Nos va a tocar enfrentar la batalla más difícil que hemos dado en el país y probablemente la más importante para el país", apuntó.

En la sede nacional del partido, Meade se reunió a puerta cerrada con los candidatos y en un tono inusual en lo que fue la precampaña se lanzó contra Cuauhtémoc Blanco, candidato de Morena y el PES a la Gubernatura de Morelos, y contra la esposa de Rafael Moreno Valle, Martha Érika Alonso, candidata en Puebla.

"Vamos a salir a golear en Morelos. No va a haber 'cuauhtemiña' que alcance; y la vamos a ganar con mi tocayo, con Jorge Meade (candidato del PRI a la gubernatura", sostuvo.

Meade añadió: "¿Vamos a dejar que haya una imposición en Puebla? ¿Vamos a dejar que nos dejen a la esposa? ¿Vamos a dejar que nos ganen en Puebla o la vamos a recuperar?"… Hasta aquí la nota.

Lo llamativo de lo que se dijo en esa reunión no es que el candidato presidencial considere que puede ganar Morelos con un sujeto del calibre de Jorge Meade (obviamente no conoce el estado); lo interesante es que refiera a Cuauhtémoc y advierta que no les va a alcanzar para ganar. Recordemos que el alcalde capitalino trae varios asuntos jurídicos pendientes por resolver y varios de ellos están en el ámbito federal.

Lo dicho: falta mucho por ver en esta elección; esto no se acaba hasta que se acaba.

Comentarios para una columna optimista:

eolopacheco@elregional.com.mx

Twitter: @eolopacheco

Facebook: Eolopachecomx

Instagram: eolopachecomx