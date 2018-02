Local

Gerardo Suarez |

2018-02-20

-Temen más fabricación de delitos con nuevo fiscal, pero se declaran listos para defenderlo jurídicamente

-En el Partido Encuentro Social no hay plan “b” ni “c”, asegura el dirigente nacional Hugo Eric Flores Cervantes

A pesar del temor que existe ante posibles delitos que le puedan fabricar con el nuevo Fiscal General, Uriel Carmona Gándara, aunado a los ya existentes contra el alcalde de Cuernavaca, el presidente del Partido Encuentro Social, Hugo Eric Flores Cervantes, aseguró que no tienen plan B ni C en la candidatura a la gubernatura de Morelos por este instituto político que no sea Cuauhtémoc Blanco Bravo quien los representará en la boleta para gobernador el próximo primero de julio y por ello, lo defenderán jurídicamente con todo.

En una conferencia de prensa donde le hicieron el “feo” los de MORENA al no acudir su presidente, Gerardo Albarrán ya que sólo estuvo Tania Valentina del Partido del Trabajo, Hugo Eric Flores, aseveró que en el tema de la residencia ya es un tema superado y qué es por lo único que lo pueden impugnar al momento de registrarse como candidato, bajo el argumento de que no cumple con el requisito.

Empero, comentó que este es un tema ya superado pero además, mencionó que Cuauhtémoc Blanco compró una casa hace 18 años en el municipio de Temixco, por lo tanto, ese asunto no tendrá ninguna repercusión en su contra, al momento de quererlo impugnar en su registro para gobernador de Morelos.

“Solamente tenemos un plan y es el defender los intereses legítimos de Cuauhtémoc Blanco al encabezar la comisión Juntos Haremos Historia aquí en el estado de Morelos, no hay otro plan, no tenemos otro plan, y creo que saldremos victoriosos. Demostraremos como ha actuado el gobernador del Estado”, reiteró. De igual manera, reconoció que no tienen duda de que seguirán atacando al edil capitalino y por tanto, intentarán fabricarle más delitos como ha sucedido en el pasado pero para eso están preparados, dijo, ya que Cuauhtémoc Blanco no ha cometido ninguna falta de carácter administrativo, civil o penal.

“Tendremos que defendernos de la fabricación de delitos nuevos, no es una historia nueva, nosotros estábamos esperando un gobernador que tuviera una conciencia que permitiera que el proceso electoral se desarrollara con toda tranquilidad y desafortunadamente no los vemos.

Hay que dejar a los morelenses elegir a su próximo gobernador, sin que haya injerencia de nadie”, refirió el líder del PT.

Hugo Eric Flores, puntualizó que en el tema de la residencia ya está superado por ser cosa del pasado, en razón de que tiene más de 18 años que Cuauhtémoc Blanco adquirió una propiedad aquí en Morelos, concretamente en el municipio de Temixco por lo que si quisieran aplicarle esa acusación quedaría sin efectos en automático.

Asimismo, se pronunció contra la designación del Fiscal General, Uriel Carmona Gándara, quien fue designado mediante situaciones irregulares con la finalidad de ir creando un estado de impunidad, ya que no pasó los exámenes de control de confianza y por esa razón, van a presentar la controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para evidenciar las pifias que han cometido desde el gobierno y con el respaldo de los diputados del Congreso del Estado.

Al final, dejó en claro que Cuauhtémoc acabará con la impunidad que priva y por ello irán a su lado, ya que están emprendiendo una nueva lucha con las maniobras desde el mismo gobierno de Morelos.