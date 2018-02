Local

Ciudadanos y litigantes que acuden a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje con el fin de resolver sus situaciones obrero-patronales, han denunciado ante medios de comunicación la falta de recurso económico y de preparación del personal que labora para la JFCyA en Morelos, a cargo de Pascual Archundia Becerril.

“Yo mismo tengo que hacer mis audiencias o decirles cómo las hagan porque nadie les ha enseñado”, así lo señaló el litigante García Miranda al manifestar su inconformidad ante la falta de experiencia de los auxiliares, quienes prestan sus servicios para la Junta Federal.

Además ciudadanos y abogados afirmaron que los auxiliares -quienes son los encargados de atenderte de primera mano- en su mayoría no tienen estudios referentes al derecho; son estudiantes o son pasantes, precisan.

Cabe mencionar que la falta de preparación y la demanda de que los trabajadores que no cubren el perfil adecuado, no es la única inconformidad de los litigantes y ciudadanos. Aunado a ello se encuentran con falta de recursos como papel, sillas, espacio y el corto lapso de atención, el cual comprende un horario de 9:00 am a 13:30pm.