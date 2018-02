Local

Yesenia Daniel |

2018-02-20

-Generó que la basura quedara a las orillas de la carretera antes de llegar a su destino final, dice

Tlaltizapán, Mor.- El presidente municipal de Tlaltizapán, David Salazar Guerrero, al igual que la autoridad auxiliar del pueblo de Temilpa Viejo, Rubén Sánchez Herrera, coincidió en que la planta valorizadora de residuos sólidos que se inauguró hace apenas 8 meses y que es un proyecto impulsado por el gobierno del estado, se salió de control y generó que la basura quedara a las orillas de la carretera, es decir, antes de llegar a su destino final.

Ayer por la mañana un grupo de pobladores y ejidatarios cerró el paso a los camiones recolectores de basura de los municipios de Zacatepec y Tlaltizapán, porque ya no le están dando el tratamiento adecuado, la basura queda tirada en la cinta asfáltica y está siendo manipulada fuera del terreno donde se hacía la separación de residuos, generando desorden, malos olores y mala imagen.

“Sin duda tenemos que reconocer que es mucha basura tirada, y sin duda tenemos que reconocer que es el mismo ayudante quien promueve, es su forma de presión, de poder llamar la atención (…) lo que pasa es que la planta cometió el error, no es el presidente, no es el ayuntamiento; la planta cometió el error de estar recibiendo más basura de otros municipios cuando no han podido controlar ni siquiera la que nosotros tenemos, es ahí donde se les llenó, tuvieron de más, tienen muchísima, como vulgarmente decimos en el campo ´ya se atascaron´, entonces lo que están haciendo es que ya se frenó”, expresó el edil de Tlaltizapán.

Sin embargo resulta que la cantidad que generan los municipios de Zacatepec y Tlaltizapán juntos, no alcanza ni la mitad de basura que la planta valorizadora recibiría.

Según informó el gobierno del estado en su inauguración el junio de 2017, la planta de valorización de Tlaltizapán tendría “una capacidad de procesamiento de 108 toneladas diarias de basura, y atendería a los municipios de Tlaltizapán, Jojutla, Tlaquiltenango y Zacatepec”, no obstante, hasta hace algunos días ya sólo estaba recibiendo la basura del propio municipio de Tlaltizapán.

En esta obra se invirtieron 14.8 millones de pesos y permitiría “la producción de abonos orgánicos y el reciclaje de materiales, lo que generará recursos para los ayuntamientos. Con su funcionamiento inició el proceso de remediación del relleno sanitario “El Coronel”.

Salazar Guerrero destacó que no permitirán el ingreso de basura ajena al municipio, hasta que la planta atienda el exceso de basura que tiene en el predio en donde se seleccionan los residuos para reciclaje o confinamiento final, ya que la acumulación rebasó los límites del terreno y está llegando a otros terrenos, incluso a bordo de carretera.