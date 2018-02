Local

Yesenia Daniel |

2018-02-20

-Provenientes de Temilpa Viejo cierran el paso a camiones recolectores; exigen solución

-Las fuentes de empleo que se abrieron tienen condiciones inadecuadas, y los habitantes exigen obras y no basura.

Tlaltizapán, Mor.- Ejidatarios de Temilpa Viejo cerraron el paso a los carros recolectores de basura en la carretera a San Rafael, la que lleva a la planta valorizadora de residuos sólidos que recién inauguró el gobierno del estado; porque a su paso dejan basura tirada e incluso han depositado residuos a los costados de la cinta asfáltica.

Un grupo de 20 ejidatarios y pobladores exigió a las autoridades de gobierno y a la empresa que opera la planta, atender el tema porque en la socialización de la obra, se les dijo que la planta les traería fuentes de empleo, sin embargo las pocas que se abrieron tienen condiciones inadecuadas, y los habitantes exigen obras y no basura.

“La planta de valorización se les ha salido de control, pasa uno sobre la misma y lo que encuentra es mucha basura, ya no le están dando el trato de lo que se acordó y por lo tanto es que exigimos a las autoridades que pongan pie en el asunto para que nos den una solución, es por eso que nos organizamos y levantamos la voz para que ya no le den una mala imagen a nuestro municipio (…) un atento llamado al gobierno del estado para que se acerque a Temilpa Viejo, no es posible que en vez de que nos traigan obra, nos traen basura, y lo que queremos es que nos traigan obra, Temilpa Viejo existe como comunidad, como pueblo en el municipio de Tlaltizapán”, declaró el ayudante municipal de Temilpa Viejo, Rubén Sánchez Herrera.

La autoridad auxiliar consideró que el desorden y la proliferación de basura que ya no está siendo depositada en la planta sino afuera, es porque no contemplaron la cantidad de basura que recibiría, pues además de Tlaltizapán, el municipio de Zacatepec también está depositando en este lugar, aunque cabe destacar que el proyecto fue planeado de manera regional.

La planta de valorización de Tlaltizapán fue inaugurada el 28 de junio de 2017, y ese día el gobernador Graco Ramírez, informó que tenía una capacidad de procesamiento de 108 toneladas diarias de basura, y que atendería a los municipios de Tlaltizapán, Jojutla, Tlaquiltenango y Zacatepec.

“En esta obra se invirtieron 14.8 millones de pesos y permitirá la producción de abonos orgánicos y el reciclaje de materiales, lo que generará recursos para los ayuntamientos. Con su funcionamiento inició el proceso de remediación del relleno sanitario “El Coronel”, informó en su momento el Ejecutivo del Estado.

Ante esta situación, pobladores y ejidatarios pidieron la rehabilitación y garantía de que la planta funcione correctamente, o de plano, la reubicación.