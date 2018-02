Observador político - Familias políticas… ambición de poder

Opinión

Gerardo Suarez

2018-02-20

Durante los últimos días, se dieron a conocer los nombres de los candidatos al senado así como a las diputaciones federales en la mayoría de los partidos políticos, sin embargo, atendiendo la famosísima “paridad de género”, empezaron a evidenciarse los nombres de familiares de políticos que al no poder ir ellos, han decidido lanzar a su conyugues, hermanas, hijas y demás para engañar cumpliendo con ese requisito, lo que evidencian una ambición por no perder el poder político y económico.

HORTENCIA FIGUEROA PERALTA.- Hortencia Figueroa ya fue diputada local y alcaldesa de Jojutla, sin embargo, hoy en día poco le importa el ocupar dos cargos como presidenta del PRD y legisladora local pese a que viola el artículo 111 de los estatutos del sol azteca que le impide tener ambos cargos de manera simultánea. No obstante, fue elegida dice ella, de forma democrática, cuando en realidad ya estaba pactado el acuerdo para convertirse en candidata al senado en la primera posición. Y su suplente en el senado, es la actual directora del Instituto de la Mujer, María Teresa Domínguez.

En tanto que su compañero de fórmula en la segunda es el también diputado local Ricardo Calvo, mientras que su familia trata de protegerla de la menor manera y para ello, está impulsando a su hija Laura Calvo para una candidatura a diputada local por el distrito IV de los municipios de Yecapixtla, Tetela del Volcán y Ocuituco, entre otros; así como a su hijo de nombre Juan Carlos Calvo, quien pretende inscribirse para regidor.

Otros que están protegiendo a sus familias son, otra vez un diputado y del PRD, Francisco Navarrete quien está puesto para competir por el distrito federal V y lleva también a su esposa Denia Flores como la abanderada a la alcaldía de Tepoztlán.

TAMBIÉN EN MORENA.- No solo en el sol azteca sino también en el Movimiento de Regeneración Nacional, se cuecen habas y el ejemplo es el Coordinador de la defensa y promoción del voto de la Cuarta Circunscripción de MORENA, PES y PT, Rabindranath Salazar Solorio, quien tras haber sido el “sacrificado” para dejarle el camino libre a Cuauhtémoc Blanco Bravo en la candidatura a la gubernatura de Morelos, primero se amarró antes que soltarle el hueso. Rabín, pese a qué él era el inminente candidato al final se “cayó para arriba”, porque no solo le ofreció Andrés Manuel López Obrador, integrarlo en algún cargo de primerísimo lugar si llega a ganar la presidencia de la república sino que además, exigió el espacio que ya considera como suyo: la candidatura al senado de la república para su hermano Redames Salazar Solorio, sin importar que no se haya inscrito para ese cargo puesto que originalmente, quienes se registraron fueron: Raúl Iragorri Montoya, Héctor Javier “El Gato” y el propio Miguel Lucia Espejo, hoy senador en funciones. Pero además, hay mucha molestia entre la gente de MORENA, porque los principales espacios como son las primeras posiciones a los cabildos y diputaciones en las que supuestamente habrá encuesta, la elección será por decisión e imposición.

DANIEL ALTAFI VALLADARES.- Un reto que tendrá el empresario Daniel Altafi Valladares, será lograr que así como alcanzó a obtener todos los apoyos del INE para su registro como candidato a diputado federal por el primer distrito por la vía independiente, será el alcanzar los votos suficientes para poder convertirse en legislador.

El reto no es nada sencillo para el ex empleado de José Antonio Esparza Carbajal, quien fue el primer director de Jardines de México y quien estuvo en la etapa de apertura, ya que ahora, tendrá que demostrar que la sociedad lo respalda sin importar entregar boletos para los conciertos que realizan en los jardines más bellos del mundo, porque la mayoría de quienes ahí van no son del primer distrito federal electoral. Sin embargo, Altafi Valladares, tiene un gran padrino, su verdadero padrino es el ahora empresario y ex diputado federal y ex de varias cosas en el gobierno de Sergio Estrada Cajigal, Víctor Sánchez Trujillo, su verdadero creador e interesado en que varios de sus amigos estén dentro de la política para continuar con sus enormes y redituables negocios con los gobiernos de los estados y particularmente el de Morelos.

Sin embargo, en el apoyo que de todo tipo se le está otorgando a quien sigue cobrando y bien en Jardines de México, está Alberto Capella Ibarra, quien desde busca como interés personal, seguir siendo el jefe policiaco de Morelos y por ello está reuniéndose con la mayoría de los aspirantes a los diversos cargos de elección popular –entre ellos a los aspirantes a gobernador- a quienes intenta apoyar, solo con la intención de que él siga al frente de la Comisión Estatal de Seguridad Pública. Altafi, está siendo súper apoyado con todo por estos dos personajes que es a quienes verdaderamente les debe su crecimiento político en esta incipiente carrera rumbo al primero de julio.

OBRAS SIN ESTACIONAMIENTO.- Las magnas obras del presente sexenio se han evidenciado por no tener estacionamiento. Solo a manera de ejemplo de aquellos empresarios que pretenden hacer algún edificio lo primero que les exigen es un espacio para los automóviles, por lo tanto que cara tienen aquellos que demandan que los centros comerciales no cobren estacionamientos si las autoridades estatales violan cualquier ley que exista.

Y muchos empresarios, vuelven a señalar a Sergio Beltrán Toto como el artífice de estos magnos proyectos como el Agustín “Coruco” Díaz, el Auditorio Teopanzolco, El Juan Soriano, el C-5 que únicamente tienen cajones para los titulares de las dependencias pero al final, tienen que contratar valet parquin para poder ofrecer el servicio, incurriendo en otro magno negocio. Las obras magnas hoy en día, carecen de cualquier espacio para los vehículos lo que afea y atenta contra las paupérrimas calles de la capital.

