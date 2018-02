Casos y Cosas de Morelos - A cinco meses del trágico sismo

Opinión

| Sergio Dorado

2018-02-20

Todavía no se recupera del primer golpe cuando la naturaleza envía otro aviso a la memoria morelense. El pasado viernes 16 de este mes de febrero, volvimos a sentir el sacudimiento de otro sismo que retorna para alarmarnos otra vez. Su servidor impartía una clase en una universidad cuando inició el bamboleo del salón y todo mundo salió de la escuela para guarecerse en la seguridad del cielo abierto de la calle, donde los cables de luz se mecían apaciblemente en los postes. No hubo desorden o pavor desorbitado, afortunadamente, pero en el ambiente se percibió el temor agazapado en el almacon la preocupación manifiesta en el rostro. En menos de un minuto, todo mundo estaba en la calle.

No es para menos, el sismo del 19 de septiembre pasado dejó algo en la memoria y ahí dormiráen el esquema mental colectivo morelense para siempre, una vez que según los expertos en materia sísmica nos desengañan al informarnos que el estado de Morelos no es el suelo de tepetate que creíamos y está ubicado en una zona bastante peligrosa. El sismo del viernes pasado no tuvo la dimensión que el del 19. Lo percibí desde el primer momento. Esto se comprobó al saber, poco tiempo después, el saldo blanco oficial en el estado. Nada qué lamentar sucedió, qué suerte, pero hoy sabemos que una sacudida mayor, como la que tumbó cientos de viviendas, edificios históricos, hospitales y escuelas, puede desencadenarse en cualquier segundo, para echar por tierra estructuras tembleques que todavía convalecen y no se recuperan desde el 19.

Más allá de la fuerza de la naturaleza, a la cual difícilmente se le puede controlar, llama la atención la naturaleza de los morelenses…, de unos y otros; es decir, de los gobernados y los gobernantes. Los primeros, o sea, los gobernados -que ya son cultura sísmica arraigada- salieron segundos después a mostrar su solidaridad social ante la desgracia de sus paisanos, a ayudar con sus propias manos a escarbar la tierra, a levantar escombros ensangrentadosy escurrirse entre el desastre natural en busca de vida. De todas partes llovió comida, despensas, medicinas, productos para la higiene personal, casas móviles, todo para los damnificados.En ello, las redes sociales jugaron un papel relevante en la propagación de la gravedad del sismo y sirvieron para informar, e incluso vigilar, la seguridad de las donaciones.

A los gobernados se les puede reclamar la cortedad del recuerdo y otras monerías así de ingratas, pero habrá que reconocerles al menos hombría por arriesgar la vida entre escombros y desechos humanos; pero no es de los gobernados la responsabilidad de reaccionar y auxiliar ante la tragedia natural con la presteza y solidaridad que se requiere. Es de los funcionarios públicos. A aquéllos hay que agradecer; mientras a éstos…

Ya en el mes de diciembre, justo cuando curiosamente nos atrapa un cristianismo irreconocible y nos abrazamos y nos besamos con ponche de guayaba y un chorrito de piquete con clavo para meterle mofa a la fiesta, el sismo había pasado a la historia. Y bueno, ese comportamiento es el mismo al del terremoto de 1985, que causó grandes daños a la ciudad de México. Nada nuevo. El primer mes es una explosión de solidaridad que en el segundo disminuye considerablemente y en el tercero desaparece del mapa mental colectivo. La memoria mexicana es corta.

Minutos después del sismo del 19 de septiembre pasado, la solidaridad emocional de los gobernantes, por su parte, fue abrumante, se rasgaron las vestiduras y lloraron lágrimas de batracio dolorido, pero hoy, con claridad sabemos, que fue parte de la escena mágico realista de siempre. Se llegó al grado de ofrecer desprenderse de presupuestos estratosféricos que se utilizarían en los procesos electorales del momento. Lo cual las mismas autoridades prohibieron de inmediato porque no se valen desvíos de recursos en un país donde todo mundo los desvía. Se prometió poner el sistema en la medianía de Juárez y pavadas así de conmovedoras, pero hoy, aprovechando la desmemoria gubernamental y colectiva, se derrochan millonadas de recursos tirados a la basura.

(Si alguien piensa que el gobierno del estado de Morelos es tonto o ingenuo, se equivoca. También él, el gobierno, quiero decir, a sabiendas del significado de la desmemoria colectiva, apuesta por un camino muchas veces andado. Es cultura política y poco falla. Por eso se arriesga por un pragmatismo que no distingue entre la lágrima de angustia y el mordisco rabioso. Él va por la reelección carnal incluso más allá de la paternidad biológica, porque es sabiduría amamantada que guía al retoño a no ser espinoso ahora sino cuando tire los dientes de leche, cuando el sucesor distinga en carne propia que las normas cupulares divergen de las sociales en mucho. Pero todo en su preciso momento.