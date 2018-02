Justicia

| Pancho Rendón

2018-02-20

Cateo, balacera, muertos, levantón y nadie sabe nada

Algo grueso está pasando en la entidad, ya que en días pasados se deba a conocer en supuestos audios policiales que el equipo de escoltas del alcalde Yautepec, Agustín Alonso, había tenido un enfrentamiento con peligrosos delincuentes que los iban siguiendo desde Oacalco, con intenciones de levantar a la Almorrana Jr., osease el alcalde Yautepec, pero este por medio de un video de esos que acostumbra hacer Alberto Capella, todo espantado decía que no había pasado nada y que eran para desviar la atención por tiempos en electorales, después se corrió como pólvora en las redes de una balacera en el Carnaval de Jiutepec con saldo rojo al igual que en el carnaval de Tlaltizapán que habría asesinado a varios mujeres, luego el pasado fin de semana se revelaron audios bien hechos de alguien que tiene acceso a la red del C-5, ya que no cualquier hijo de vecino lo puede hacer y referían de un ataque a federales y a municipales en la zona oriente; de inmediato el Comisionado de Seguridad Pública Alberto Capella, de a volada anunció en su cuenta de Twitter que no había nada y que sólo era alguna mente perversa, pues ni tan perversa ya que todo parecía tan real que el jefe policíaco lo desmintió y dijo que eran tiempos electorales.

Pero sin embargo algo extraño sucedió en la colonia San Lucas de Tejalpa del municipio de Jiutepec, donde se dice que hubo que un cateo, balacera, muertos y un desaparecido pero hasta el momento ni la Fiscalía con su récipe desempacado Uriel Carmona ni mucho menos el tijuanense Alberto Capella, han dicho qué fue lo que realmente sucedió la madrugada y mediodía de este domingo en ese lugar.

Se informó que la madrugada del domingo se reportó a los números de emergencia de una balacera entre miembros del crimen organizado en calles de la colonia San Lucas de Tejalpa en el municipio de Jiutepec, donde sujetos armados se llevaron a bordo de una camioneta tipo pick up los cadáveres de tres sujetos que cayeron abatidos por las balas.

De acuerdo con los reportes de los lugareños los hechos ocurrieron a las 01:30 horas en la calle Tabachín, entre las calles Lauro Ortega y Jazmín, de la colonia San Lucas en Tejalpa, donde tras un enfrentamiento entre presuntos miembros de grupos antagónicos del crimen organizado, tres hombres cayeron muertos, pero que sus cuerpos fueron subidos a una camioneta tipo pick-up y se los llevaron con rumbo desconocido. Otra versión refiere que fue un operativo policial

Y es que trascendió en reportes policíacos que a las 01:30 horas de este domingo en la colonia San Lucas en la calle Tabachines entre calle Lauro Ortega, se dio un cateo y balacera, donde hubo tres hombres asesinados, pero según se sabe subir los tres cuerpos a una camioneta tipo pick-up y se los llevaron con rumbo desconocido, sin que hasta el momento se conozca su paradero.

Se reveló que este domingo por la tarde regresó el mismo grupo criminal y levantó a otro sujeto al que se llevaron vivo de la citada colonia sin que hasta el momento haya sido localizado.

Se dice que al parecer todo fue resultado de un operativo de efectivos policiacos sin que esta versión haya sido confirmada por autoridades de la misma CES, aunque se dice que fue un ataque similar al de la familia ejecutada en su casa de Villa de las Flores en Temixco, por lo que ya fue ya hay una investigación al respecto por la FGE y la moneda está en el aire.

Así que todo esto es un verdadero misterio, quizás haya sido obra de un perverso como lo dijo Capella bien son reflectores para distraer la atención por tiempos electores; neta qué poca jefa, lo mejor en este caso es dar inicio a una investigación antes de que les vaya a tronar el COHETOTE por no decir otra palabra.

¿Quién está detrás de todos estos misteriosos sucesos?, en otros tiempos electorales aquí en Morelos no había tanta distracción utilizando temas de seguridad, pero de lo que la autoridad no dice nada es que hasta el momento 120 personas han sido ejecutadas en tan sólo 50 días de iniciado el año nuevo 2018, cifra que ha roto récord en la historia de Morelos.



Muere joven reo que fue golpeado en el Cereso

Por otra parte se dio a conocer que la mañana de ayer los Servicios Periciales, así como agentes de la Policía de Investigación criminal adscritos al grupo de homicidios se trasladaron a la enfermería del Cereso Morelos, para efectuar el levantamiento del cadáver de un joven reo, quien era de 25 años de edad y que fue llevado a dicha enfermería por los custodios tras haber sido golpeado, incluso al momento en que el médico de guardia le daba sus primeros auxilios éste dejó de existir, por lo que se determinó que la causa de su deceso por golpes, sin embargo las autoridades refirieron que todo fue por una muerte natural, cuando los primeros reportes daban cuenta de que se había registrado una riña entre internos del penal, por lo que ya hay una investigación al respecto.