| Ignacio Cortés Morales

2018-02-19

ACAPULCO, GRO.- En un mal resultado, el Selva Cañera apenas igualó a uno con los Delfines de Acapulco, en este puerto, y con gol al 86 de Gustavo Núñez, y en penales se perdió 4-3, en cotejo de la tercera división, lo que quiere decir que en lugar de ganar un punto se perdieron dos, en esta lucha por llegar a las finales del torneo y que es cerrada.

Se insiste en que habrá tres plazas para las finales del certamen de la tercera división en el grupo seis, pero si no se está entre los tres primeros calificará, y las cosas no se están dando por la irregularidad del cuadro, al que no se le puede decir que haga bien las cosas sólo en unos encuentros y en los otros no; es el Selva Cañera y está obligado a estar bien siempre, y el que no quiera aceptar esta responsabilidad que le busque por otro lado, seguro que en otros lugares la irregularidad se premia, pero en este equipo no.

Jardón Yautepec perdió 5-1 en Chilpancingo ante Avispones

CHILPANCINGO, GRO.- El cuadro del Jardón Yautepec perdió 3-1 con los Avispones de Chilpancingo, en la unidad deportiva Vicente Guerrero de esta ciudad, en un partido en donde la diferencia se dejó sentir, pero los morelenses se vieron mejor que ante Águilas de la Universidad de Guerrero y Selva Cañera, pues cada uno logró 12-0.

El Jardón Yautepec sólo cuenta con dos unidades, y se las arrancó precisamente al conjunto de los Avispones de Chilpancingo, en un cotejo en el que se igualó y se ganó en penales, en el estadio de San Carlos, y en este encuentro las cosas estuvieron mejor, pese al 5-1, que ante sus dos anteriores rivales, con los que se perdió 12-0.

El arbitraje fue morelense, a cargo de Miguel Ángel Morales Sánchez, en el centro, y en las bandas, Jesús Chavarría Rodríguez y Luis Felipe Fuentes Porcayo, y el asesor Carlos Bernardo Ortega Brito, a quien el arbitraje le debe casi todo, por la formación masiva y de calidad de excelentes nazarenos a lo largo de muchísimos años, varios de ellos que llegaron a la primera división nacional, y está por ir al mundial César Arturo Ramos Palazuelos, quien estará en Rusia, con todos los honores, y fue hechura del profe Berna.