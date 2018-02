Brevi@rio... - Por la presidencial, nadie se baja

Opinión

Miguel Angel Provisor |

2018-02-19

Se ratifican los tres aspirantes presidenciales por los tres frentes partidistas que se midieron en las precampañas electorales, y como se esperaba, ninguno se baja de la carrera por la grande en México. Ahora las estrategias se pondrán en marcha con miras a tratar de convencer al electorado que votará, el próximo primero de julio.

Por la Coalición Todos Por México, integrada por el PRI, Verde y Nueva Alianza, fue ratificado en el tricolor José Antonio Meade, y durante su discurso como candidato oficial, plateó tres ejes en que basará su propuesta de gobierno: hacer de México la capital mundial del talento, que las familias y las mujeres serán primero, y un gobierno a la medida de cada quién con la garantía de que todos tendrán las mismas oportunidades de desarrollo. La lucha contra la impunidad y contra la corrupción, seguirán siendo su bandera durante su campaña y con la que insistirá en sumar simpatías. De acuerdo a los sondeos de preferencias, Meade siguen en el tercer lugar y se mantuvo estable.

Por México al Frente, integrado por el PAN, PRD y MC, Ricardo Anaya fue ratificado como candidato y el acto en el que debería arengar a sus simpatizantes fue opacado por la disputa interna entre los albiazules por las candidaturas el Congreso de la Unión, tanto que gobernadores y ex gobernadores de plano amagaron con tirar el harpa; mientras que en el PRD están peor pues ni se pusieron de acuerdo y llegaron hasta los golpes en la rebatiña. Anaya, según las encuestas y los expertos, ascendió en las simpatías electorales y se coloca como el verdadero competidor de López Obrador, tanto que incluso algunos lo ven pronto al parejo y ya preparan la frase célebre de que “caballo que alcanza gana”.

Finalmente, por la coalición Juntos Haremos Historia, compuesta por Morena, el PES y el PT, López Obrador se ungió literalmente como su candidato, y en su discurso ratificó su lucha contra la corrupción y aplicar al pie la letra la constitución y las leyes, granizar los Derechos Humanos y castigo con rigor a quiénes violenten las normas. López Obrador también se mantuvo estable y por arriba de sus competidores en las preferencias del electorado, tal como lo vienen haciendo desde hace un lustro, y para muchos, como hace 12 y seis años, va en caballo de hacienda para la Presidencia de la República.

Así las cosas con los tres aspirantes partidistas que siguen firmes en su carrera electoral y desde ahora veremos nuevas estrategias y nuevas formas para continuar sus campañas. Conforme avanzan los tiempos, esta lucha se irá cerrando y de las campañas se desprenderá mucho material a considerar por los ciudadanos y potenciales votantes, pero que idealmente mucho quedará sólo en la percepción colectiva, más allá del análisis que debería hacerse para definir con razón el sufragio, veremos…

BREVES: Tras el sismo del pasado viernes y hechas las evaluaciones pertinentes, no parecen haberse registrado daños de consideración en ninguna parte del estado. Por ende, no habrá modificaciones a las actividades cotidianas oficiales en las instituciones públicas, como lo es en el caso de las escuelas, donde las autoridades determinaron que las clases y demás tareas operativas y administrativas se llevarán a cabo con normalidad este lunes. Así es que salvo el susto mayor que la población experimentó, con los malos recuerdos y experiencias que ha dejado el pasado sismo del 19 de septiembre del 2017, en Morelos no se registraron daños, aunque lamentablemente este tipo de fenómenos siguen siendo motivo de alarma, sobre todo de bromistas que difunden información falsa sobre un futuro terremoto de magnitud apocalíptica. Como ya sabemos, los sismos son fenómenos naturales imprevisibles en su origen y magnitud, así es que ni los videntes y adivinos tienen capacidad para preverlos… REDES SOCIALES: Un artículo del Diario Español El País, titulado Rebelión contra las redes sociales causa polémica entre los cibernautas, sobre todo porque quienes refieren opiniones y arrepentimientos por su aporte al boom de las redes son algunos de sus propios creadores. Vale la pena revisar y analizar este artículo publicado en la edición del 17 de febrero del rotativo español que valga la redundancia, también le da la vuelta al mundo por el ciberespacio…

