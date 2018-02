Justicia

| Pancho Rendón

2018-02-19

Al fin se hizo justicia al interior de la FGE

Por fin se hizo justicia al interior de la Fiscalía General del Estado de Morelos, ya que el pasado jueves, con 22 votos a favor por los Diputados del Congreso del estado de Morelos, le dieron el revés a Javier Pérez Durón, y nombran al joven Uriel Carmona Gándara, como nuevo titular de la Fiscalía del Estado, hijo de reconocidos notarios, personas honestas de trabajo y familia de valores; así que se espera que regrese e la dependencia su autonomía y que se regresen a sus filas de la CES los policías preventivos comisionado que ya hasta hacen funciones de federales.

Pero lo que llama la atención es lo que ha comenzado a correr como pólvora, es que a una vez más intervendrá el tío de Javier Pérez Durón para que le den una diputación plurinominal a fin de que tenga fuero y no sea acusado de omisión por no haber procedido en contra de Rodrigo Dorantes por el famoso caso de los fosas clandestinas de Tetelcingo y que a Durón, le tocó “bailar con la más fea” y que misteriosamente no quiso actuar por temor a que Rodrigo Dorantes, no hablara y revelara lo que sabe de ese caso y sobre todo quién le dio la orden, pues hay que recordar que el fiscal no se manda solo, así que en caso de que Rodrigo abra la boca pondrá a temblar a ya saben quién.

Pero en el caso del nuevo titular Uriel Carmona, se podrá esperar un trabajo honesto, transparente y dedicado pero sobre todo apegado a la justicia y legalidad a favor de la comunidad; de lo que sus antecesores olvidaron por atender otros compromisos que les costó la chamba, como fue el caso de Rodrigo Dorantes, ya que se supone que eran los abogados de los morelenses, pero a ellos les interesaron otros menesteres.

Pues recordemos que tanto la ciudadanía como el mismo personal de la Fiscalía General del Estado de Morelos, estaban hartos de los abusos de autoridad, mal trato y actos de corrupción que se vivieron dentro de la dependencia; sin que Javier Pérez Durón, pusiera orden, pero no debemos de pasar por alto que en diversas ocasiones fueron

denunciados hechos de corrupción por parte de la sociedad Morelense contra de Julio Ernesto Silvar, Fiscal Regional de la Zona Oriente, quien es mejor conocido como el compadre incómodo del ex fiscal Javier Pérez Durón, quien pese a señalamiento lo solapó y protegió, sin que realmente Durón, moviera un dedo para atender el llamado que hacía la comunidad; un caso claro fue la denuncia de la mamá de Ana Karen, la joven asesinada a balazos en su casa de Temixco y que Julio Ernesto, en su momento le pidió 10 mil pesos para actuar y detener al homicida que aún sigue prófugo, por lo que ahora se espera que Uriel Carmona quien no tiene compromisos con ese aún funcionario pues le dará las gracias ahora que se entere la clase de persona que es, ya que incluso Silvar García se ha caracterizado por no atender a nadie ni mucho menos a su propio personal, así que Julio ya tendrá que ir buscando otra chamba porque su línea de trabajo no coincide con la forma de trabajar de Carmona Gándara, que por cierto su objetivo es de puertas abiertas y a trabajar.

Sanando la Fiscalía General, con la salida de Javier Pérez, Y por dignidad el fiscal de la región oriente, tendría que irse por la puerta principal con todo su equipo de “trabajo”, quienes ya venían con anterioridad humillando, vejando, insultando y maltratando al mismo personal de la Fiscalía de Cuautla.

Pero lo que ya no es un secreto a voces es que Pérez Durón, llegó al grado de pedirles su “mochada” para poder continuar en el cargo que ocupaban los Coordinadores, Directores y Fiscales Regionales como lo era su compadrito Julio Silvar García.

Pero a qué se debió la salida tan repentina de Pérez Durón?.

Pues se debe a que en el año 2016, cuando ingresa Javier Pérez Durón a la Fiscalía de Morelos, se comprometió a realizar un trabajo digno, honesto y a entregar unos resultados que nunca entregó (igualito a ya saben quién, que dijo que en 18 meses acabaría con la inseguridad y cual pascual), pero simple y sencillamente Pérez Durón, no cumplió pues los índices de delincuencia hablando de homicidios desapariciones se incrementaron día a día y las sentencias de la mayoría de los juicios orales de delitos graves fueron absolutorias pues estaba más preocupado por llenar su bolsillo de dinero cobrando cuotas a su personal qué preocuparse por la Sociedad Morelense, como lo revelaron muchos de los trabajadores de la FGE.

Independiente se comprometió a proporcionar plazas a Policías de Investigación Criminal, quienes únicamente a efecto de dar cumplimiento a su compromiso los dio de alta por un mes como servidores públicos, posteriormente, el Licenciado Fernando Solís quien es encargado del personal en el área administrativa de dicha Fiscalía, se encargaba de darles su baja por no cumplir con los requisitos supuestamente que se necesitaban para el cargo, como contar con el Perfil adecuado, así como también se le solicita al ex Fiscal Pérez Durón que nombrara a un Director de Amparos como lo fue el Licenciado Javier Mujica, compromiso que de igual manera cumplió por una corta temporalidad, utilizando como argumento para su renuncia que tampoco se encontraba competente para desempeñar su cargo.

Sin embargo, se sabe que Pérez Durón, sigue respaldando al Director de la Policía de Investigación Criminal de la Zona Sur Poniente el Comandante Eduardo Santa María (ese que hace alarde que viene de la Policía Federal), quien se encuentra dentro de la Fiscalía por los compromisos que tiene con el ex Fiscal y que por supuesto a Pérez Durón no le convenía hacerlo a un lado, ya que regresó a la tira por segunda ocasión recomendado por su “madrina” Norma Alicia Popoca, pasando por alto que en días pasados la maña le dejó en las puertas de un kínder de Zacatepec, una narco-cartulina en la que revelaron en el texto (que curiosamente estaba borrado y según la FGE no fue manipulado), pero según se dice que dicho jefe policiaco está cobrando en la nómina del cártel de Los Rojos, y hoy entendemos los motivos por los que el comandante en mención no esclarece ninguno de los casos de ejecuciones.

Otro elemento de apellido Zavaleta y uno más, se reflejan en las mismas estadísticas de la Fiscalía que se han realizado puestas a disposición por los delitos de narcomenudeo en la Zona Sur Poniente, pero del grupo delincuencial que advertía dicha cartulina, pero el grupo contrario de este, del año pasado a la fecha no ha habido ni una sola puesta a disposición; ya que son dos los grupos que a sangre y fuego pelean por el control de la plaza en el sur, donde ya es todo un baño de sangre.

Eso es tan sólo una prueba más de la corrupción con la que se vivía en la Fiscalía General del Estado de Morelos, dentro de sus tres regiones.

Por lo anterior lo único que podemos recomendar al nuevo Fiscal es que debe de considerar, realizar los cambios necesarios dentro de dicha dependencia, empezando desde Fiscales Regionales, Coordinador de la Policía de Investigación Criminal, Directores y Coordinadores de Ministerios Públicos, sería ideal para limpiar de corrupción de la Institución y ganarse la confianza de la sociedad, ya que todos los que se encuentran en dichos cargos, son gente corrupta y sin valores que dependen nada más y nada menos que del Comisionado Estatal de Seguridad Pública Alberto Capella, así como del ex Fiscal, del ex Secretario de Gobierno, Quiroz Medina, grupo de gente que nunca vio por las víctimas, ni ciudadanos y mucho menos velaron para que prevaleciera la Justicia y el Bienestar del Estado.

Lo que es urgente que haga Uriel Carmona, es poner orden y que regrese a las filas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública a todos los elementos que eran de la Policía Acreditable y que pasaron comisionados a la PIC, e incluso es necesario que Miguel Ángel Marín, se decida o es jefe de la PIC o es director de la Policía Estatal Acreditable, pues curiosamente todos los cateos ilegales que ha realizado van enfocados en contra de Los Rojos, olvidándose de las otras organizaciones criminales, ya es un secreto a voces que la tira está trabajando para un grupo de mañosos, qué delicada y peligrosa situación, todo eso pasaba en la FGE pero Javier Pérez; así que ahora agárrense porque Uriel Carmona el ex fedatario dijo que no protegerá a nadie y procederá contra quien resulte responsable, trátese de quien se trate, pues dijo que él sólo recibe órdenes de lo que marca la ley; ahora hay que ver si Capella deja de meter mano negra en la FGE y lo mejor que se ponga a trabajar porque quería la seguridad de todos los municipios con su fracasado Mando Único ya que es un hecho que la delincuencia vaya en incremento.

Pero con la llegada de Uriel Carmona, se espera que regrese la autonomía a la FGE y ponga orden de una vez por todas, incluyendo a la titular de la Unidad Especializada en el Combate el Secuestro (UECS) Adriana Pineda, quien tal parece que trabaja bajo las órdenes del tijuanense Alberto Capella, prueba de ello es que 15 de sus policías de la CES, están comisionados en la citada unidad antes denominada anti-secuestros y puras metidas de patas han dado como fue con la detención de los policías municipales de Xochitepec, a quienes detuvieron estando de servicio para luego exhibirlos como secuestradores, tiradores de coca, y lo más grave que los quemaron, que son los que iban a matar al ex alcalde Manuel Martínez Garrigós y hasta les cargaron la muerte de la presidenta de Temixco Gisela Mota, pero a final de cuentas ante un juez no se les comprobaron nada y prueba de ello es que ya salieron libres y ahí les viene la respuesta y si se llevan pues ahora que se aguanten y será ante los juzgados donde tendrán que dar la CAROTA los agentes policiacos por fabricar delitos y delincuentes, que esperemos que hoy con la llegada de Uriel Carmona, se le ponga fin a estos abusos, y quien deberá de ponerse a trabajar es la Fiscal de Servidores Públicos quien dejó de integrar las carpetas por robo y abuso de autoridad contras los policías del Mando Único, que tenemos entendido son 500 las que están sin resolver por órdenes de Miguel Ángel Marín y de su segundo de abordo, Aldair Quiroz, hermano del ex secretario de gobierno y lo que debería de hacer es regresar a la Policía Municipal de Tlaltizapán de donde nunca debió haber salido.