2018-02-19

Las candidaturas para los diversos cargos de elección popular ya se chotearon. Después de las imposición de Cuauhtémoc Blanco por Andrés Manuel López Obrador, se creyó que la contienda se relajaba, pero ahora con la designación de la comediante “La güereja” María Elena Saldaña para la diputación federal por el municipio de Jiutepec, acto avalado por Alejandro Vera quien dejó su proyecto con el Partido Humanista para sumarse a Nueva Alianza y formar parte de la coalición Todos por México.

Por su parte Graco Ramírez, impulsa los movimientos culturales de la mentira, la farsa y la simulación. Enseguida agrega “El arte y la cultura son el alma de los pueblos, ha sido fundamental para la reconstrucción del tejido social y la recuperación de la paz. La cultura es un derecho. Pero el cambio de Instituto a Secretaría, solo fue para reducir el salario a los trabajadores, traer a artistas y promotores de otros lados, con excelentes sueldos y todo para seguir simulando. Una secretaría que nació sin proyecto y que siguió la línea del dictador Graco Luis Ramírez: una administración de ocurrencias.

CELEBRACIONES POPULARES. En Cuautla del lunes 19 de febrero al miércoles 2 de mayo, se conmemora una de las luchas más importantes de la Independencia de México: El sitio de Cuautla. Todas las calles céntricas tienen nombres relacionadas a esta batalla y la conmemoración se lleva a cabo durante setenta y dos días con eventos artísticos y culturales en donde participan las escuelas e instituciones más importantes de la ciudad. La celebración culmina con un magno evento encabezado por las autoridades municipales y estatales. Información de la Unidad Regional de Culturas Populares, Morelos de la Secretaría de Cultura.

UNAM MORELOS: El Doctor Robert Hancock, Professor Department of Microbiology University of British Columbia, CA; presentará la ponencia “Peptidos as alternatives to antibiotics for antibiotic resistant infections”, en el auditorio Bolívar Zapata del Instituto de Biotecnología a las 12:00 horas; Información en la pagina-e: http://www.ibt.unam.mx /server/PRG.base?alterno:0,clase:base,tipo:doc,tit:Seminarios,tra:IBT_Seminars,edi:font_size%-1,dir:sem.Nautoseminarios.html,pre:base.

DIPLOMADO en Proyectos Artísticos: creación, conceptualización, critica, para profesionalizarte, con validez oficial y opción a titulación; La convocatoria se extiende hasta el próximo miércoles 21 de febrero; Informes con Antonio Outón correo-e: eacademica.artes@uaem.mx teléfono 3297000 extensión 2107.

PRODUCCIÓN de Eventos Culturales, taller teórico-práctico, Imparte Fabiola Valdés de la Campa “Bafi Valdés”, Gestora cultural, en café La Fauna. Durante 8 jueves, inicia el 1 de marzo de 18:00 a 20:00 horas, el público en general podrá aprender las bases para organizar un evento cultural; también recomendado para promotores culturales independientes o que laboren en instituciones culturales, artistas, colectivos y fundaciones.

Obtendrán herramientas y conocimientos para gestionar, producir, difundir y llevar a cabo eventos culturales; Es recomendable que vengas con alguna idea que quieras realizar dentro del taller teórico-práctico. Costo $800.00 por todo el taller, $600.00 por alumno sí te inscribes con dos o más personas, $200.00 una sola clase; Para mayores informes escribe al correo-e: fabivcampa@gmail.com o en Café La Fauna.

CUERPALABRA laboratorio para encontrar la bestia impartido por Cinthia Franco y Absynthia Ígnea en Ataraxia Centro Cultural sábado 3 y domingo 4 de marzo de 11:00 a 14:00 horas, costo $400.00, inscripciones en Ataraxia Centro Cultural inbox FB: @ Ataraxia Centro Cultural; Dirigido a toda persona que desee explorar su creatividad a través del movimiento, escritura y voz, la experiencia no es necesaria, pero la disposición para trabajar si lo es; Cuerpo y palabra son unidad y puente en su expresión frente al mundo y unx mismx, ya que nos damos visibilidad y empoderamiento a través del “dar a luz” tejiendo ambos elementos. Esta clínica intensiva, brinda herramientas individuales y grupales de oralidad, corporalidad, escritura y una introducción al performance para encontrar la BESTIA interior: el punto raíz donde nace la voz, la fuerza, el coraje, donde nace la raíz creativa.

PREMIO MAURICIO ACHAR 4ª edición. Con el fin de apoyar y difundir a las nuevas voces de la literatura mexicana, Librerías Gabdhi y Literatura Random House, convocan a los nuevos escritores a participar con una novela hasta el 30 de abril de 2018; consulta las bases en la pÁgina-e: http://www.gandhi.com.mx/premiomauricioachar.

