2018-02-19

Escribo esta reflexión unas horas después del sismo; me encontraba en una de las muchas plazas comerciales nuevas de Cuernavaca, en un cuarto piso, la verdad no pude sentirlo, las escaleras eléctricas en las que me encontraba evitaron que me percatara de lo que sucedía, fue hasta que vi correr a la gente por el estacionamiento que supe que sucedía algo. (La inseguridad me hizo pensar en un tiroteo)

Terminamos en la carretera o Paso Exprés Tlahuica, empleados de las tiendas, policía y clientes, todos esquivando coches, asustados mayormente por el recuerdo del terremoto del 19 de septiembre. El pánico de la gente que corría en desorden (entre ellos yo), se debe en buena medida a la falta de una cultura de prevención en Morelos, las señales y rutas de evacuación son insuficientes, están mal puestas y si existen, en su mayoría no sabemos respetarlas.

Un hombre como tantos saturando la línea telefónica, evidentemente tratando de conectar con sus familiares en Ciudad de México, utilizó la expresión “Nos sacaron a la calle y estamos como perros en periférico”. No pude contener la risa, pues nuestro humor mexicano siempre aflora, especialmente en las crisis y en momentos inoportunos. Reflexionando ahora me doy cuenta que han pasado varios meses desde la tragedia que destruyó la vivienda de muchos en Morelos, siguen los procesos de reconstrucción, siguen saliendo escándalos de desvío de recursos destinados a la reconstrucción y sobre todo y lo más importante, siguen familias completas viviendo en casas de campaña, casas improvisadas que cubren grandes extensiones asemejando a los campos de refugiados o desplazados por la guerra.

Mientras escribo esto, veo en medios internacionales cómo se desploma un helicóptero de la SEDENA al aterrizar en Oaxaca, (al momento no hay información). No puedo evitar sentir tristeza por toda la gente que es arrebatada de sus posesiones por un desastre natural, no puedo ser ajeno a la desgracia de esa gente que ha perdido a un ser querido. Los medios de comunicación nos acercan, las redes sociales difunden información con la velocidad del rayo, sin embargo la constante exposición a la tragedia ajena en las noticas cotidianas, nos ha vuelto indiferentes, muchos usuarios impermeables, difíciles de asombrar, incapaces de sentir empatía.

Me preocupa el futuro de México, me preocupa la falta de oportunidades, o específicamente la inequidad que existe para acceder a ellas, evidentemente con esfuerzo en este país (corrupción) se pude escapar de la ignominia, se puede superar esa brecha social, ese rezago educativo, esa marginación y discriminación que se sufre remanente de la circunstancia especifica de nacer en la pobreza.

La gente de Morelos se merece mucho más, vivimos en una tierra rica en recursos, con un clima privilegiado, no se merecen vivir sometidos por la violencia que en pacto silente con las autoridades, hace a su antojo de la gente trabajadora su medio de sustento. Es humillante ver el nivel de nuestros funcionarios públicos, es denigrante ver a figuras públicas postulándose para cargos de alta responsabilidad.

Se requiere un despertar de la conciencia colectiva, en su entendimiento del universo el ser humano da significado a los acontecimientos de su realidad, con el objetivo de comprenderla, de sobrellevarla o simplemente de disfrutarla. Demos un significado simbólico a este movimiento telúrico, sacudámonos la apatía. Entendamos nuestra mortalidad y abracemos la posibilidad de un cambio personal que impacte a la colectividad de la que todos somos parte, no necesitamos esperar un cataclismo para comenzar a vivir día con día una vida de mayor significado.

Les dejo para cerrar un soneto que hace referencia al paso del tiempo, a la caída inevitable de cualquiera que ostente la inmortalidad, una traducción inexacta de un eco que permanece vigente, escrito en 1810 por Percy Bysshe Shelley, titulado Ozymandias(referente al Faraón de Egipto Ramsés el grande) y dice así:

<<Conocí a un viajero de una tierra antigua quien dijo: «dos enormes piernas pétreas, sin su tronco se yerguen en el desierto. A su lado, en la arena, semihundido, yace un rostro hecho pedazos, cuyo ceño y mueca en la boca, y desdén de frío dominio, cuentan que su escultor comprendió bien esas pasiones las cuales aún sobreviven, grabadas en estos inertes objetos, a las manos que las tallaron y al corazón que las alimentó.

Y en el pedestal se leen estas palabras: "Mi nombre es Ozymandias, rey de reyes: ¡Contemplad mis obras, poderosos, y desesperad!" Nada queda a su lado. Alrededor de la decadencia de estas colosales ruinas, infinitas y desnudas se extienden, a lo lejos, las solitarias y llanas arenas>>.

