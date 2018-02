Local

2018-02-17

Cuautla, Mor.- El presidente de la Asociación de Usuarios del Río Cuautla y Fuentes Tributarias “Eufemio Zapata”, Ranulfo Flores Benítez se dijo cansado de presentarse en las oficinas de la Procuraduría General de la República (PGR), para conocer sobre demandas que tiene en su contra y, otros miembros de la agrupación “sin que hasta ahora se nos haya dicho cuáles son las demandas”.

Entrevistado en una de las tantas audiencias por las que ha sido citado, el dirigente campesino sostuvo que no sabe porque lo mandan traer “primero porque las partes ofendidas o demandantes no se presentan, entonces, cuando pregunto por qué me citaron me dicen que tengo que esperar para saber sobre las denuncias”.

Explicó que en la última asamblea que tuvieron para dar un informe sobre las acciones emprendidas, los recursos que se manejaron y las propuestas que se tienen para el presente año, “llegó un actuario de la PGR para entregarnos citatorios a los integrantes de la directiva y comisariados ejidales”.

El problema, abundó que “lo único que hacen es hacernos perder el tiempo, porque no sabemos de qué se trata, de ir a las oficinas de la PGR, para que ni se presenten los demandantes”.

Ranulfo Flores Benítez expresó que ante la situación que se presenta, “vamos a convocar a asamblea para que los delegados y comisariados ejidales que conforman la agrupación nos digan qué hacemos, si nosotros ponemos una demanda, o de plano no hacemos caso de las mismas, porque ni en la PGR saben de qué se trata, o no nos quieren decir”.

Sobre los posibles denunciantes, indicó que seguramente son 3 los comisariados que están involucrados “porque tenemos diferencias en la forma de buscar recursos, hacer negociaciones para que se mejoren los canales y haya más agua para todos”. Precisó que los comisariados de los ejidos de Leopoldo Heredia, Lino Luna; de Moyotepec, Ricardo Abúndez y de Anenecuilco, Bruno Castro, son lo que al parecer han interpuesto las demandas en la PGR.