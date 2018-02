Local

Gerardo Suarez |

2018-02-17

-Piden al gobierno estatal explique por qué se les otorgó la concesión para funcionar

-Profepa detectó incumplimientos a las normas establecidas, en los nueve centros que funcionan en la entidad

Los empresarios se pronunciaron porque el Gobierno del Estado explique cómo opera el negocio de los centros de verificación vehicular y se informe el por qué se les otorgó la concesión para funcionar si no cumplían con la ley, esto, luego de la clausura de los nueve Verificentros por no cumplir con la certificación ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación (Canacintra), Jorge Mátar Vargas, dijo que la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) y los dueños de los centros de verificación deben garantizarle a la ciudadanía que cuando vuelvan a funcionar lo hagan al 100 por ciento.

“Nosotros (empresarios) nos veríamos seriamente afectados porque independientemente de los autos particulares, nosotros utilizamos flotillas para el transporte de nuestra mercancías y ya hicimos un gasto”, dijo

El pasado lunes quedó suspendido el programa de verificación, debido a que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) detectó que los establecimientos no cumplían con la norma, por esta razón, el presidente de la Canacintra expresó que la suspensión podría evidenciar otras irregularidades en su funcionamiento.

Además se pronunció porque los Verificentros cumplan con las obligaciones previstas en la Norma Oficial Mexicana (NOM) para poder funcionar antes de reabrir.

“Nos preocupa que nos digan que no sirve o no funcione la verificación que nos digan que no tiene ninguna validez, esto sería muy grave y esto se puede convertir en un tema social”, precisó.

Dijo que de no existir el funcionamiento adecuado y la correcta calibración de los equipos con que se realizan las pruebas designadas para cada vehículo podría generar una pérdida económica para los industriales y los automovilistas que cumplieron con la obligación vehicular.