Local

Yesenia Daniel |

2018-02-17

Xoxocotla, Puente de Ixtla.- Debido a los esfuerzos que se destinaron a la ayuda de las familias que resultaron damnificadas por el sismo del 19 de septiembre en la comunidad indígena de Xoxocotla, el centro cultural Yankuik Kuikamatilistli había pensado en la posibilidad de cancelar la Novena Edición de la Feria del Libro en Lengua Materna, sin embargo sí se llevará a cabo.

La Feria del Libro en Lengua Materna se realiza en Xoxocotla, en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna que se celebra 21 de febrero. La Feria del Libro se llevará a cabo los días 24 y 25 de febrero en el centro del poblado indígena.

“Viendo los estragos que causo el sismo, el centro cultural Yankuikamatilistli, Xoxogulan A. C., Tsilinkalli Radio y Fundación Comunidad A C vieron la necesidad de crear un centro de acopio para ayudar a los damnificados, así mismo se dieron a la tarea de crear un proyecto de reconstrucción integral en Xoxocotla para las familias que resultaron afectadas. Por este motivo se había tomado la decisión de no llevar a cabo la novena edición de la Feria del Libro en nuestra Lengua Materna "Chiknaui Amoxihuitl in Tonanyoltlahtol in Xoxokotlan", sin embargo dada la insistencia y el ánimo de los colaboradores, participantes y convocantes, se tomó la decisión de llevarla a cabo”, informó el centro cultural Yankuik Kuikamatilistli.

En las pasadas ediciones, los organizadores han plantean foros de opinión con temas de interés relacionados con derechos que involucren a la comunidad. Se presentan libros, exposiciones fotográficas, música, baile, comida y artesanías.