Local

| Jorge Robles Salazar

2018-02-17

Yecapixtla, Mor.- Ante el despido injustificado de trabajadores entre ellos integrantes de la mesa directiva departe de la empresa ConeDenim, ubicada en el Parque Industrial de esta localidad, más de 300 obreros de 400 que conforman la planta laboral, decidieron cambiar de representación sindical.

Desde hace más de 3 años los trabajadores de la empresa dedica a la fabricación y venta de telas de mezclilla han buscado tener una representación sindical independiente de la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

Además determinaron realizar denuncias ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en caso de que no se respeten los acuerdos que tomaron en la asamblea donde estuvieron presentes más de 300 trabajadores de la empresa ConeDenim, y “se respeten nuestros derechos de libre determinación y asociación”.

Columba García Zavala, encargada de Actas y Acuerdos de la nueva mesa directiva, señaló que no están de acuerdo con la imposición representada por el Sindicato Industrial de Trabajadores Textiles y de la Confección de la República Mexicana "Profesor Lino Santa Cruz Morales", de la CTM, que tiene al frente y al frente como secretario general a José Pascual Grande Sánchez y su asesor Fernando Salgado.

Expresó que José Pascual Grande Sánchez y el asesor Fernando Salgado no representan a la base trabajadora, no se presentan cuando tienen algún conflicto, por ser afines a la empresa de textiles.

Ante la situación que se presentó decidieron, en asamblea en donde estuvieron presentes más de 300 trabajadores, y de la que dio fe el notario público número Uno de Cuautla, Luis Felipe Xavier Güemes Ríos, afiliarse a la Federación de Sindicatos “Jesús Moreno Jiménez”, encabezada por Jesús Isidro Moreno Mercado, para que los represente.

Juan José Jiménez Monje, secretario general de la nueva organización gremial, sostuvo que decidieron afiliarse a la nueva representación sindical, luego de que “ya no queremos estar con el sindicato cetemista por no representar debidamente los intereses de los trabajadores”.

Destacó que “ya no queremos estar con la CTM porque con ellos no hemos tenido representación sindical, cuando exponemos un problema no tenemos respuesta de su parte, no nos dan solución clara a nuestras demandas y, además, nunca han hecho nada para parar los despidos”, afirmó Juan José Jiménez Monje.

Sostuvo que ellos lo único que quieren es que se respeten sus derechos laborales, y en caso de que no sea así, entonces realizarán paros indefinidos, por lo que también recurrirán a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCyA), para que conozcan el cambio de representación sindical que están haciendo.