Brevi@rio... - Los cambios en el IEBEM

Opinión

Miguel Angel Provisor |

2018-02-17

Sobre los cambios en los medios mandos del IEBEM veo muchas opiniones, algunas de ellas como si tratase de auténticos expertos en el análisis de perfiles profesionales, o que en el extremo, suponen que detrás de estos y de las reacciones que se han desatado hacia el interior de la dependencia, hay moros con trinquete.

Sobre lo que ocurre, con precisión hay que decir dos cosas sin meterse en camisa de 11 varas: que la autoridad educativa tiene la facultad de quitar y poner a quien juzgue necesario para que encabece la administración y operación de los servicios educativos en las distintas áreas y niveles, aunque como ha sido la historia de siempre, nunca estos movimientos tienen que ver con los mejores perfiles profesionales y de carrera, por lo que la pifias han sido una constante. Y en segundo lugar, habrá que decir que todo cambio, y más tratándose de puestos claves en la gestión de los problemas del sector educativo, son coyunturales y esta no es la excepción.

Al ser tiempos electorales el gobierno no escapa a la tentación de tratar de inducir, desde el sector educativo básico del estado, alguna tendencia que signifique la suma de simpatizantes para su proyecto electoral. Yo sostengo que en particular, los cambios que se realizan en el IEBEM son contraproducentes, pues los altos negativos y de rechazo que enfrenta el gobierno por sus malas acciones y omisiones, estigmatiza a los nuevos responsables de direcciones y departamentos en esta dependencia, en su mayoría con perfiles sino adecuados, suficientes para desempeñar esta responsabilidad, a propósito efímera por dos razones: porque fueron puestos allí para cumplir una misión prácticamente imposible que les va a ganar muchos rencores, y porque a meses de los cambios de una nueva administración sexenal de gobierno sus días están contados.

Así es que quien pretenda ver fantasmas detrás del rechazo que ya enfrentan algunos de los nuevos funcionarios, debemos decir que no debe de ser extraño pues se trata de una reacción natural. Todo lo que simbolice la tendencia que el gobierno pretende generar por el proceso electoral va a tener un rechazo inmediato y eso no es culpa de los que llegan ahora al IEBEM, sino del gobierno que carga con el estigma de ser el peor que los morelenses han tenido en su historia, bajo sospecha de un alto grado de corrupción e ineficacia para resolver los enormes problemas sociales que si bien heredó de la administración anterior, no pudo contener y los dejó crecer, incumpliendo flagrantemente sus promesas.

Así las cosas en el IEBEM y el revuelo que se ha causado, y todo lo demás que se diga sobre el tema responde a deseos personales, a intereses particulares o a meras especulaciones. Y es que no olvidemos que en tiempos electorales, todos toman partido…

BREVES: En el PRI las cosas comienzan a ser catástrofe y si ya la misión de Jorge Meade es imposible, el riesgo ahora es mayor de que de plano este partido salga del mapa político después de las próximas elecciones del primero de julio entrante. Y es que sin posibilidades de competir, sin timón y con una desbandada masiva de cuadros distinguidos y de militantes, los del tricolor ven como las candidaturas, desde la de gobernador, hasta las fórmulas para la alcaldía y las diputaciones locales, se van cayendo a pedazos. Si las cosas siguen así en el partido tricolor, ya ni siquiera servirá a los propósitos de quienes decidieron que para esta elección, fueran comparsa para el partido en el gobierno… REDES SOCIALES: Terminaron las precampañas presidenciales y algunos sondeos confirman lo que todos sabemos sobre la guerra sucia y la falta de propuestas claras de los aspirantes (o por lo menos la fuerza de su difusión), sobre todo en su manejo por las redes sociales donde han aprovechado el gran auditorio conformado para los cibernautas que no sólo ven o comparte los mensajes, sino que opinan y generan tendencia. Si las precampañas fueron el preámbulo de lo que se viene, ya podemos esperar qué clase de contenidos ocuparán los espacios la virtualidad del mundo, cuyo uso tiene un peso específico que orienta la tendencia del voto en los procesos electorales…

