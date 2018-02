El Tercer Ojo - A propósito de las metáforas como recurso explicativo: Jaque al rey (IV y último)

Opinión

| J. Enrique Álvarez Alcántara

2018-02-17

Apreciados lectores. Esta ocasión me propongo cerrar la serie de colaboraciones dedicadas a la analogía del ajedrez con la vida política contemporánea y, sobremanera, con el proceso electoral que se avecina.

Es de obvia comprensión que el propósito esencial del ajedrez consiste en acorralar al Rey del jugador –o jugadores— oponente –oponentes—, de modo tal que sea ya imposible mover de lugar a éste sin que el cuadro o escaque del lado sea controlado por otra pieza de quien da el jaque y que, a su vez, otra pieza del Rey acorralado no pueda eliminar a la pieza que ha dado el jaque. Es decir, el objetivo es darle jaque mate. Ahora bien, si aún no se presenta esta condición el mensaje sería tanto como “si no mueves tu Rey de lugar o no me eliminas esta pieza, te como”; esto es, se da un simple jaque al Rey.

Hasta el día de ayer, jueves 15 de febrero, quedó claro quiénes son los jugadores que se posicionaron para comenzar la partida; por cuáles equipos juegan, quiénes se muestran como jugadores “independientes” y cuántos tableros y relojes están ya dispuestos para el comienzo de las partidas. Asimismo, ya parece claro quiénes se propone ganar con relativas y serias posibilidades la contienda. Además, y para clarificar el panorama, ya se aprecia qué jugadores prometes una continuidad de grupo, familia partido y quiénes, por otro lado, se proponen, franca y abiertamente, romper con el Rey en turno y su equipo. Parece muy prístino el panorama de las expectativas continuistas y rupturistas en los jugadores.

Los “analistas” orgánicos del poder, los agoreros, pitonisos y prestidigitadores de la palabra, cual si hubiesen acudido al Oráculo de Delfos han arrojado las piedras e interpretan buscando los signos que les den algunas señales de quién será el ganador; aún más, interpretan algunas posiciones como sumamente débiles y sólo les atribuyen reductores de apoyos para otros y ven dos finalistas, sin tener claro quiénes serán éstos.

Comienza, ahora sí, la verdadera batalla para determinar quién, bajo qué banderas, con quiénes acompañándole y, sobre todo, con que agenda de trabajo o proyecto sociopolítico conducirá la mejor estrategia para ganar la confianza de los electores, la credibilidad de pueblos, comunidades y ciudadanos de Morelos, así como la participación amplia de diversos sectores sociales que al poder sentirse representados y partícipes de dicho proyecto, estén dispuestos a entregar su voto y determinar quién o quiénes merecen conducir el derrotero político, económico, cultural y más del estado de Morelos.

No es, naturalmente, un asunto de encuestas de opinión, de imagen, fama o prestigio personal –o no es únicamente este asunto—; mucho menos se trata de quién o quiénes diseñan las “mejores campañas mediáticas y propagandísticas”, las “mejores estrategias de seducción subliminal o liminal—para proyectar la “mejor imagen de candidato” –o al menos no sólo—.

Es, ante todo, esencial determinar quién logra, convencer y demostrar que la agenda o proyecto sociopolítico de trabajo para un futuro inmediato en Morelos es el más incluyente y sensible a las necesidades, intereses y deseo de participación por parte de pueblos, comunidades y ciudadanos.

Nosotros debemos observar y analizar esta última cuestión para pensar y determinar la orientación de nuestra decisión política y no quedar presas de las formas ocultas de la propaganda.

¿Qué agenda de trabajo o proyecto sociopolítico y qué candidato representa esa posibilidad real de concreción política de cambio y hacia dónde dirigir éste?

Tal es el quid de la cuestión.