Guadalupe Flores

2018-02-16

-Amagó con renunciar a la presidencia estatal Alberto Martínez; se enfrentó a Jorge Meade Ocaranza

-Se impone el candidato a gobernador en las designaciones para alcaldes y diputados locales

Se rompió la unidad en el PRI, luego de que Alberto Martínez González amagara con renunciar a la presidencia del Comité Directivo Estatal del tricolor, la posible salida del todavía priísta ocurre en medio de un enfrentamiento con el candidato a la gubernatura Jorge Meade Ocaranza por la distribución de las candidaturas en las alcaldías.

Además, la posible renuncia del también diputado local se registra, tras la ruptura de la candidatura en común con el Partido Nueva Alianza, pero se suma la división por la falta de acuerdos en la designación por los espacios de representación popular para los comicios del próximo 1 de julio.

La dirigencia de González Martínez con el aval de los líderes de los sectores y organizaciones priístas había logrado sacar candidatos de “unidad” para las presidencia municipales, sin embargo, Meade Ocaranza rompió los acuerdos e impulsó a sus candidatos, esto, molestó al dirigente quien al renunció –aunque no oficialmente- al Comité Directivo, minutos antes de desarrollarse convención de delegados.

Pese a la ausencia del presidente del PRI se desarrolló la convención de delegados en el Centro de Convenciones de Xochitepec, las funciones de dirigente las asumió la secretaria general Maricela Velásquez Sánchez quien desarrolló la asamblea para definir candidaturas a gobernador, alcaldes y diputados locales.

En tanto, el delegado del CEN del PRI en Morelos, Antonio Lugo Morales, no negó la salida Martínez González y expresó “Somos muy respetuosos de que los priístas con cargos directivos puedan determinar actitudes de tipo personal, hasta ahorita no tenemos conocimiento de manera formal, ni institucional de alguna decisión que por ahí anda en el rumor, por eso no podemos decir más, ya habrá momento en que convoquemos a una rueda prensa, para decir las causas de su ausencia”.

La asamblea sólo tramitó y aprobó la candidatura a la gubernatura local, en la persona de Jorge Meade; aun así, por unanimidad se aprobaron las precandidatos a diputados locales, en el 02: Víctor Hugo Manzo; en el 03 Diana Reyes; en el 06, María Félix Conde; en el 08, Roberto González; en el 10, Araceli Salazar, en el 11, Jaime Sánchez Vélez.

Así también ocurrió, con los candidatos a presidentes municipales, que por mayoría, fueron aprobados, aunque quedan pendientes los designados por usos y costumbres y aquellos donde es necesario un acuerdo para respetar la equidad de género.

Para las presidencias municipales, fueron designados en Axochiapan, Zeferino Pacheco; en Ayala, Georgina Morales; en Coatlán del Río, Miguel Saldívar; en Cuautla, Ricardo Arizmendi; en Emiliano Zapata, Ana Gabriela Rodríguez; en Cuernavaca, Víctor Saucedo; en Jiutepec, Leticia Beltrán; en Jojutla, Roberto Córdoba; en Puente de Ixtla, Omar Taboada; en Temixco Juan Andrés Huicochea; en Tetecala, José Eloy Gaytán Morales; en Tlaltizapán, Aristeo Rodríguez; en Tlaquiltenango, Lisa Elena Pérez; en Xochitepec, Alberto Sánchez Ortega; en Yautepec, Ignacio Escalante.