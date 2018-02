Local

Asegura nuevo fiscal general que no trabajará bajo consigna del Ejecutivo

Erick A. Juarez |

2018-02-16

-Uriel Carmona Gándara sustituye a Javier Pérez Durón

El recién nombrado titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Uriel Carmona Gándara, aseguró que no trabajará bajo consigna del gobernador Graco Ramírez, debido a que no tiene compromisos con él, esto, al señalar que si se le llegara a fincar responsabilidad al mandatario cuando termine su mandato, procederá en su contra, incluyendo a los legisladores.

"No habrá impunidad para nadie, la ley se aplicará como debe aplicarse, sea quien sea, no hay ningún compromiso con nadie ni con Graco Ramírez (...) Yo no tengo instrucciones con el Ejecutivo, ya que fue una designación democrática con el Congreso local y las órdenes yo las recibo de la Constitución", declaró.

En ese sentido, el hoy titular de la FGE aseveró que su prioridad será trabajar para que la ley se aplique de manera imparcial, por lo que analizará si habrá cambios en las fiscalías regionales, por lo que en breve se reunirá con los funcionarios públicos.

"Todo lo pendiente lo vamos a sacar y todo lo que se vaya generando también se va atender, cuenten con ello, que vamos a trabajar para ello, por lo que vamos para mi nueva oficina", aseveró.

Cabe destacar que con 22 votos a favor, la tarde de este jueves, fue designado por los legisladores locales, el nuevo Fiscal General, Uriel Carmona Gándara por un periodo de nueve años; además de que en el 2016 había sido nombrado por el gobernador Graco Ramírez Abreu como representante de la Notaría Pública número 06.