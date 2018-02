Opinión - Tianguis de candidatos

Opinión

Hugo Carbajal Aguilar

2018-02-16

Hace algunos ayeres nos ilustraba con mucho comedimiento un queridísimo maestro que –además era sacerdote –acerca de lo que debería ser la tarea política, en qué consistía, cuál era su propósito, su sentido prístino. Reflexionando para sí decía: ¿Cuál es el sentido político de las cosas? Y se contestaba: Dar de comer al hambriento, de beber al sediento, de vestir al desnudo, de sanar a los enfermos, de liberar a los presos… Fuera de eso, no hay, no existe, no se puede ofrecer otra intención, otro objetivo. Toda otra intención desvirtúa la original meta de la política como tal. Por eso la corrupción enferma, llena de putrefacción la límpida labor política que se destina a la comunidad, el hombre corrupto es aquel de corazón roto, de cor, cordis: corazón y ruptus: roto. El corrupto queda obnubilado ante el poder… y ante el dinero porque no establece ya una relación sim-bólica sino dia-bólica con el uso y el abuso de ese poder.

La comunidad se edifica justo cuando comulga con objetivos dirigidos a las mayorías empobrecidas. Lo común es lo de todos y lo de ninguno. De ahí común unión, comunión; comunicación; comunismo…Veamos al respecto esta lectura de los Hechos de los Apóstoles:

”Todos los creyentes vivían unidos y compartían todo cuanto tenían. Vendían sus bienes y propiedades y se repartían de acuerdo a lo que cada uno de ellos necesitaba.

“Acudían al templo con mucho entusiasmo y con un mismo espíritu y compartían el pan en sus casas comiendo con alegría y sencillez”. (Hechos 2, 44-46). No hay otra definición de comunismo más acorde con la práctica que ésta. Compartir el pan, comulgar es decir: yo parto el pan en el templo como signo, como compromiso de luchar para que nadie se quede sin pan fuera del templo. Pan para todos, pan para los pobres.

Y terminaba su meditación diciéndonos: ya está el pan desmenuzado…ya nomás para que ustedes coman.

¿Qué tenemos ahora? Una relación política confundida, desvirtuada, reducida al momento electoral, buscadora de posiciones de poder no precisamente para servir . Es un desfile de ambiciones, una olla podrida, un panal de vanidades que pervierte todo propósito. Somos un país desvergonzado ante la opinión pública internacional pues tenemos las elecciones más caras del mundo, el derroche de recursos es escandaloso, es impúdico. Gastar tanto en una farsa descomunal teniendo tantas necesidades irresueltas no tiene nombre. O sí, sí lo tiene, se llama descaro, se llama cinismo.

¿Qué ofrecen los partidos? Ofrecen candidatos y, en este tiempo, sobran las ofertas de todos y cada uno de ellos. Sólo que habría que distinguir entre esas ofertas y entre esas oportunidades de engaño y simulación. El problema es a nivel de diputados puesto que tienen que ver con las leyes que nos rigen y con la fiscalización a todas las autoridades. En cuanto a los alcaldes pueden fácilmente coincidir en sus ofertas. No pasa nada. No alteran la política económica, sólo tienen que administrar bien, entregar cuentas claras, no corromperse, no sentirse los mandones sino los servidores, cuidar la actuación de sus policías. Además ya sabemos que en los pueblos la gente vota por sus cuates, sus parientes o sus conocidos independientemente de los partidos.

Es ahí donde hay que cuestionar. El PRD no tiene para donde hacerse. Nos gustaría saber si los perredistas de base van a votar por un candidato del Pan traicionando sus principios que le dieron origen. ¿Serán capaces? No dudo que los dirigentes estatales se dobleguen a las indicaciones de su Consejo con tal de mantener sus empleos, sus puestos, sus prebendas si es que tienen alguna. Pero los de base, los del pueblo, los que se sintieron siempre identificados con esas causas francamente yo creo y espero que se nieguen rotundamente, que no se conviertan en cómplices de este absurdo y que recuperen ese su partido para encaminarlo por la senda de la izquierda auténticano la izquierda modosita como gusta de decir el propio gobernador Graco.

MORENA por su parte tiene que ser claro en sus objetivos, permitir el ingreso de Juan de las Pitas sólo para obtener votos tiene un costo que tendrá que ser pagado. Arribistas, trepadores, oportunistas sobran. Muchos perredistas, priístas y panistas se muestran sumamente dispuestos y como no tienen qué hacer no pierden tiempo y acuden a cuanto escenario se monta para hacerse presentes.

Finalmente, por hoy, lo que importa es el proyecto que se ofrece y que se soporta con argumentos no el personaje. Por ello necesitamos información veraz, sustentada a fin de normar nuestro criterio. Se trata de recuperar el camino pleno de obstáculos sí, dificultoso sí, arduo sí de la Política. El pueblo lo necesita aun cuando muchas veces no nos parezca que lo merece.