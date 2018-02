Justicia

Francisco Rendon |

2018-02-16

*La dueña denunció el robo de la troca que desapareció de la cochera de su vivienda

Todo un enredo familiar se armó entre madre e hijo en Tetecala ante el posible robo de una camioneta marca Nissan, en donde se presentó una denuncia y posteriormente la unidad fue localizada en un taller mecánico a donde había sido llevada a reparar por el hijo de la propietaria.

La policía acudió al taller mecánico San Andrés, ubicado en el poblado de Chavarría, municipio de Coatlán del Río, para recuperar la camioneta tipo estaquitas color negra y con placas de Guerrero GZ-7010, reportada como robada el día lunes 9 de los corrientes, por parte de una mujer de nombre María, vecina de la colonia Morelos, en Tetecala.

La ofendida aseguró ante las autoridades que la camioneta fue robada de su domicilio por personas desconocidas y con el reporte, la policía buscó la unidad hasta encontrarla posteriormente afuera de un taller, entrevistándose con el dueño del mismo, quien les indicó que dicha camioneta fue llevada por un masculino de nombre Aldo, para ser reparada y el trabajo ya estaba hecho, solo faltaba que pagara.

Más tarde se localizó al tal Aldo, quien es hijo de María, mismo que reconoció haber llevado la camioneta al taller para reparación, pero no explica si su madre lo sabía o no se lo comunicó, pero cuando la mujer notó que la camioneta no estaba no preguntó quién se la llevó y fue a denunciar el robo.

Ahora, con la denuncia, el hijo de la propietaria figura como presunto responsable de robo de vehículo y el mecánico de cómplice, al encontrarle la camioneta afuera de su taller, situación que deberán aclarar ante el Juez Oral porque la denuncia está en curso.