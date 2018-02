Local

Guadalupe Flores |

2018-02-15

-Exigen a la SCT la reparación de sus viviendas y calles afectadas por la obra del Paso Express

Por dos horas, los vecinos de la colonia Satélite bloquearon un carril de norte a sur, a la altura del Paso Express “Tlahuica” para exigir la reparación de viviendas y calles afectadas con la obra carretera.

Enojados por el incumplimiento de las promesas del Centro en Morelos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de reparar las calles dañadas por la maquinaria de la obra, decenas de vecinos cerraron un carril de la autopista del México-Acapulco en el kilómetro 91.

Alrededor de las 9:00 de la mañana, los inconformes, con cartulinas en mano, denunciaron que las calles Begonia, Rivera Crespo y Gladiola, quedaron destrozadas y generaron fugas de agua.

Ahora señalaron que a “casi un año de que se inauguró la obra carretera, siguen las fallas, las calles debía ser reparadas, hay casas con cuarteaduras por el movimiento de las maquinas”

“Vamos a exigir y nos vamos a seguir manifestando porque el Paso Express no es seguro; ellos (SCT) dicen que el Paso está terminando pero no es cierto, sigue inconcluso; no han reparado todas las fallas desde hace un año, en septiembre, iban a arreglar las casas y calles y nada”, dijo Fernando Zagal, presidente del Consejo Municipal de la colonia Satélite.

Después de las 11:00 horas los inconformes se reunieron con el director del Centro SCT, Héctor Castañeda Molina, quien se comprometió a reparar todas las afectaciones que dejó la obra.