Deportes

| Ignacio Cortés Morales

2018-02-15

CUERNAVACA, MOR.- La atleta Ingrid Fierro rompe el silencio y exige que se cumpla con la convocatoria del estatal de Olimpiada y que se le deje participar (a ella como a todos los que ocuparon los primeros dos lugares en dicho estatal) en el regional de atletismo que será en la entidad el 3 y 4 de marzo, tras de ganar en la contienda morelense en las pruebas de los 100 metros vallas y en salto de altura.

Sostiene la atleta cuernavaquense, por medio de un comunicado de denuncia (fechado el ocho de este mes) que la convocatoria indica que califican al regional los que terminen en el primero y segundo lugares, pero que ahora “nos dicen que tenemos que dar una marca entre los primeros tres lugares del regional del año pasado para poder competir”, y en entrevista con el reportero, hecha por medio de redes sociales, reiteró que “como lo dije en el escrito, no sólo hablo por mí, sino que lo hago por todos los atletas que en el estatal quedaron en primero o segundo lugares”.

En la entrevista de ayer, la atleta de 18 años y que participa en la divisional de menores de 21 años, subrayó: “Principalmente yo solo estaba en 100 con vallas, no me incluían en la otra prueba que es salto de altura; la marca regional fue de 1.45 era mía y también de primer lugar, me pedían que diera una marca de primer lugar, no de segundo o tercero. Además, quiero que sepa cómo lo dije en mi publicación que no solo hablo por mí, sino por mis compañeros que quedaron en primero y en segundo que no irán”.

Denuncia íntegra de Ingrid Fierro, la que se toma de manera textual, sin corrección alguna y que está fechada el ocho de febrero

Soy atleta del estado de Morelos, mi disciplina, atletismo.

Me quede callada un tiempo por miedo a lo que me fueran a decir o hacer, pero este año decidí levantar la voz, por mi, por mis compañeros y por las próximas generaciones. Estoy totalmente en desacuerdo con el instituto del deporte, este año el regional se hará en la ciudad de Cuernavaca, mi estado será sede del regional de atletismo, la convocatoria claramente decía “pasan primero y segundo lugar de cada prueba”, y ahora nos dicen que tenemos que dar una marca entre los primeros tres lugares del regional del año pasado para poder competir. Primero el regional será en nuestro estado, no nos darán hotel, comida y probablemente ni uniforme, y eso no me importa mientras nos dejen competir y dar lo mejor de nosotros, tuvimos que pagar para poder competir en el estatal, dicen que los atletas morelenses no tenemos buenas marcas, bueno, esto se debe a la falta de apoyo, con trabajos nos dejan entrar a entrenar al centenario y los materiales están arrumbados en la bodega, por lo cual no los podemos usar, como esperan que demos buenas marcas si ellos no nos dan el apoyo necesario. Mientras los otros estados tienen múltiples competencias, nosotros tenemos solamente el estatal.

Vivo en un estado en donde si quieres ser un gran atleta tienes que emigrar y dejar todo atrás, empezar de nuevo, vivo en un estado en donde los políticos quieren tomarse la foto con el atleta más destacado (el mismo que tuvo que irse para ser mejor), vivo en un estado en donde a nadie le importa más que el fútbol, vivo en un estado en donde solo pocos levantan la voz.

En espera de las listas

En otro punto de la entrevista, la atleta Ingrid Fierro indicó que se está a la espera de las nuevas listas que darán a conocer las autoridades del Instituto (del deporte) y que en base a ese listado fijará su postura, y cuando el reportero le dijo que su postura se fijó con el primer escrito, la deportista dijo que “en base a eso (las autoridades) (d)el Instituto del Deporte está(n) reconsiderando su posición”.