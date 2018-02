Cultura

No es garantía, pero sirve

Bonifacio Pacheco

2018-02-15

Breverías Culturales

Miguel Ángel Delgadillo Valencia, invita a todos los artistas de todas las disciplinas a realizar foros con el tema de la cultura en Morelos. La idea es comentar las propuestas de trabajo de los aspirantes a gobernador y presidentes municipales ―yo diría que hasta regidores de Educación y Cultura- y establecerles propuestas, para que sean consideradas en su función si llegan a ser elegidos.

Uno de los candidatos es el ex-rector de la UAEM, Alejandro Vera, la fecha del foro se propone la siguiente semana, del lunes 19 al 26 de febrero estando pendiente por definirse el lugar de y hora de la reunión. Los interesados favor de manifestarlo al WhatsApp 777 5139412, o al correo-e: madv0811@yahoo.com.mx.

CINECLUB ACADÉMICOS presenta “Ixcanúl”, Director y Guión Jayro Bustamante, Guatemala 2015, en la Escuela de Estudios Superiores de Atlatlahucan Campus Cuautla de la UAEM, a las 12:00 horas, entrada libre; muestra la vida de una joven, que está por casarse bajo un arreglo que hicieron sus padres con el jefe del cultivo en el que trabaja su papá; ofrece al espectador, una visión de la situación de la mujer indígena en el campo laboral y sus desafíos, además de abordar la trata de personas, enfoca las primeras experiencias sexuales de la juventud.

“Ernesto Ríos CONSTELACIÓN ADN” Exposición temporal organizada por el Museo de La Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) en conjunción con la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Morelos y el estudio transdisciplinario ‘Ernesto Ríos Artlab’, se inaugurará en el Museo UPAEP el próximo jueves 15 de Febrero de 2018 a las 12:00 horas, avenida 11 Poniente 1914, Barrio de Santiago, Puebla de Zaragoza, México, teléfono (01222) 246 5854 / 229 9400 extensión 7851 / 2327739.

UNAM MORELOS: El Curso-Taller Mentor de la ciencia, se realizará en el Instituto de Energías Renovables, inicia el miércoles 21 de febrero y las inscripciones cierran el 15 de febrero; Registro en el correo-e: uec@ier.unam.mx http://www.ier.unam.mx/educacion/uec/ ••••• El Curso-Taller Tratamiento Estadístico de Datos Experimentales se realizará en el Instituto de Energías Renovables, inicia del lunes 26 de febrero al viernes 2 de marzo de

y las inscripciones cierran el 15 de febrero; Registro en el correo-e: uec@ier.unam.mx ••••• Zbigniew Nitecki, Tufts University presentará la ponencia “Hyperbolicity in Dynamics on Compact and Non-Compact Manifolds” en la aula 2 del Instituto de Matemáticas a las 16:00 horas; Información en la página-e: http://www.matcuer.unam.mx/seminarios/678-hyperbolicity-in-dynamics-on-compact-and-non-compact-manifolds

IV ENCUENTRO NACIONAL de Cartonería Tradicional se realizará del jueves 15 al domingo 18 de febrero, con la participación de 12 estados; inicia con la recepción de Maestros Cartoneros, entrega de gafetes y programa, de 10:00 a 18:00 horas, actividad gratuita.

“MITOS y LEYENDAS de México 2”, Compilación de Laura Iñigo Dehud, se presenta con los comentarios de Lorena Noyola Piña y Héctor Ponce de León Méndez, en el auditorio César Carrizales a las 11:00 horas, entrada libre.

CINE SECULMOR, entrada gratuita: “Cinema paradiso”, Director Giuseppe Tornatore, 1988, en El Amate del Parque Chapultepec, a las 16:00 horas; historia de amor por el cine, Salvatore, un cineasta, recuerda su niñez cuando recibe una llamada de su madre dándole una mala noticia. Animación infantil “Antes de partir”, Director Rob Reiner, 2007, sala Manuel Ponce a las 17:00 horas; Película basada en la historia de dos hombres adultos que viven un proceso de retos, desde el momento que se enteran que pocos días restan para su muerte. “La princesa Mononoke”, Director Hayao Miyazaki, 1997 en la Estación del Ferrocarril de Cuautla a las 17:00 horas; En el siglo XV, durante la era Muromachi, el bosque japonés, protegido en otro tiempo por animales gigantes, está siendo asolado por culpa de los humanos.

OLIVIA FELIX: Caracola sobre la arena, / prolongado silencio, / contenida soledad. // Estoy bajo la barca # entre el mar y el viento // Tu cuerpo / Recordando. // En el marco del Periplo de Homero presentará lectura de poesía en El Motivo, restaurante-café a las 18:00 horas, entrada libre, Juan Ruiz de Alarcón esquina Hidalgo, Centro Histórico de Cuernavaca

EN EL MANOJO: Cascarón Artesanal invita a la presentación de los libros: “Emiliano ¿te acuerdas del futuro?” de Víctor Hugo Sánchez; “Cartas en el baúl” de Rosa Laura Sandoval; “Pili, fabrica de sueños y otros cuentos” de Juan Machín, con los comentarios de Rocato y los autores, a las 18:00 horas, entrada libre Trova, Boleros y Bohemia con Paco González a las 21:00 horas, cooperación voluntaria consciente.

bonifaciopacheco@hotmail.com