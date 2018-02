Casos y Cosas de Morelos - El fin de los harakiris –según Jorge Meade Ocaranza

Opinión

Sergio Dorado

2018-02-15

Si no se hace algo ya, los procesos electorales alargarán más aún su duración. Y esto, estimado y único lector, es un procedimiento que no solamente raya en la ridiculez sino en el cinismo político en su máximo apogeo. Nos acabamos de chutar la precampaña y entramos ahora en la flamante inter-campaña donde los precandidatos, recién convertidos en candidatos por el arte de magia del INE, ya pueden tener entrevistas y salir en la tele, ¡aun cuando todavía no pueden promocionar el voto por ningún medio! Cosa que como usted y yo bien sabemos, mi estimado, los suspirantes habían hecho desde la precampaña e incluso antes de ella.

En marzo vendrá finalmente la campaña-campaña, etapa en la que los candidatos podrán promocionar y pedir el voto a sus anchas y sin temor a que la fiscalización electoral los sancione. Etapa en que la ciudadanía, por cierto, ya estará hasta la madre de oír el mismo discurso de cuero viejo arrugado. Pocas son las propuestas que apuntan a soluciones concretas para la infinidad de problemas del país y del estado de Morelos. Lo que impera aquí, en el escenario electoral, es la denostación y la ralea de una cultura multicolor heredada del pene político tricolor.

Los candidatos dicen tener identificados los problemas de México y Morelos: la inseguridad rampante, el desempleo y la miseria de los salarios, la carestía, la obra deficiente, la corrupción y la no transparencia, la pobreza, la inequidad de la riqueza y la impunidad, culpable de todo. Cosa que cualquier vecino de barrio no solamente identifica sino los vive día a día como reiteración maledicente de un régimen ineficaz, grotesco y desgastado.

¿Por qué entonces un suplicio ciudadano tan largo? La jactancia del político en procesos electorales causa hartazgo. Es lo mismo, lo mismo y lo mismo a lo largo de un proceso que alarga y alarga los tiempos como insulto permanente a la inteligencia ciudadana, que se hunde cada día más en un caos sin destino común y sin frontera. Ya no se puede esconder que el Estado ha perdido las riendas del barco y todo mundo hace lo que se le pega la gana. Incluso el crimen tiene al Estado de rodillas. Y para colmo, con una ley más mancillada que la chica más alocada del barrio.

Desde la precampaña empezamos a escuchar la jactancia de los candidatos que juran y perjuran ser seres únicos que acabarán con la inseguridad, aumentarán el empleo, darán más becas a los alumnos porque becarios sí, sicarios no; pero todo es superficie sin sustento. Nadie acierta con el cómo y el cuánto. Por eso, escuchar las mismas sandeces durante tanto tiempo es tormentoso, además de caro. Y como usted y como yo, estimado y único lector, somos quienes les damos trabajo y les pagamos más que bien a los chapeados funcionarios públicos, además de lo que monetariamente se apendeje en el camino, desde luego, solicitamos atentamente y a quien corresponda, que un mes bien bastaría para conocer la calaña de nuestros políticos que suspiran por cargos públicos de elección.

Por lo pronto aquí en Morelos resulta curioso el discurso referente a la ratería morelense. Figúrese usted, Rodrigo Gayosso promete ir contra la corrupción si es que gana la gubernatura de Morelos, en una especie de harakiri inexplicable que por más que le busca uno cabeza no le encuentra ni las patas. Lo mismo dice Cuauhtémoc. No perdonará a los rateros, y lo ladra a pulmón abierto y con el trompabulario tan peculiar de su estirpe, a sabiendas de que su administración capitalina también está señalada por corrupción. Se me hace que tanto él como su archienemigo Gayosso se están volviendo guayabos japoneses con flores de harakiri.

Pero lo verdaderamente chistoso, léalo usted nada más, estimado y único lector, es que Jorge Meade Ocaranza, el candidato del PRI al gobierno de Morelos, ofrece exactamente lo opuesto. ¿Puede usted creerlo, amigo? O sea, que si él triunfa, dice, se acabaron los harakiris, habida cuenta que con él no habrá cacería de brujas y además él no tiene tendencia suicida. (¡Uff, nos libra de la preocupación!) Lo que hay que hacer, continúa el cuasiperredista, es echar toda la carne al asador chirriante de golpe y, con un brindis tequilero de inicio, echar al estado por delante, en un cuesta arriba complicado, es cierto, pero con un adalid de bata platónica que convence al viento desde las escaleras del Partenón del nuevo congreso, al fin que todavía hay tiempo para que lo acaben.

Dios quiera que a nuestra legislatura no se le ocurra añadir otra etapa más que denomine “Pos-campaña” con el propósito institucional de vigilar las manos de aquellos especímenes que alcanzaron “hueso”. Esto con el fin de que usted, estimado y único elector, empiece a sondear a quienes merecen reelección eterna seis años más tarde. ¡Pliego al cielo!