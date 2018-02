Justicia

| Pancho Rendón

2018-02-15

Alberto Capella Ibarra parece haber descubierto la fórmula del buen vivir

Una gran campaña publicitaria han armado a nivel nacional para publicitar lo que podría ser la panacea -remedio o solución que sirve para cualquier tipo de problema- en contra de la inseguridad; lástima que no haya sido puesto en práctica en Morelos, en donde el baño de sangre está a la orden del día y va en aumento la ola de violencia e inseguridad, incluso ya suman 111 los ejecutados en la entidad, cifra histórica, pues no había iniciado un año un año sangriento en los últimos 20 años y hoy todo indica que no hay Policía que vigile las calles, avenidas y colonias, prueba de ello fue que ayer esos de la maña se dieron el lujo de colocar cínicamente en lugares claves de diferentes municipios narcomensajes de El Señor de Lo Caballos contra El Señor de la B (a ese al que los efectivos de la CES le ejecutaron a su familia en su casa de la colonia Villa de las Flores de Temixco).

Ah pero si hubiera realmente recorridos de patrullajes por parte de la policía encargada de prevenir los delitos éstos no pudieran haber sido colocados, por eso todos se preguntan ¿Y dónde está súper Capella? O bien ¿Para qué sirve en Morelos?

Y es que el jefe policiaco cree haber dado “al clavo” con la fórmula propia de la “Bruja Escaldufa”, la peor villana del antiguo “Cuento de Cachirulo” por Televisión en blanco y negro, dirigido a precandidatos, intercandidatos, candidatos y elegidos para que lo lean y ahí entiendan de cómo acabar con la inseguridad, las adicciones, la cloaca moral y la miseria humana.

Sin embargo, a los morelenses nos da risa el entusiasmo del funcionario, ya que, si es verdad que haya encontrado la pócima mágica que cree haber descubierto, pues ya la hubiera puesto en práctica para que Morelos diera el ejemplo a nivel mundial, ¡pero no!, aquí, en nuestro terruño, por doquier matan a hombres, mujeres, niños, bebés, menores de edad y ya no caben los cadáveres en las morgues por el incremento de ejecuciones, cada vez más terribles.

En lo que podría estar de acuerdo con Capella, sería en revisar el código penal de Juicios Orales, porque, tal parece que está elaborado bajo el mismo término como lo hizo en su momento el Capo de Capos de Colombia, Pablo Escobar, quien hizo su propia ley y su propia cárcel para poder librar a cualquiera de su gente que cayera en manos de la justicia.

La llamada “puerta trasera” que tiene la Ley, por donde salen los más peligrosos criminales, bajo el esquema del amparo federal, de la “violación de sus garantías” y, tal parece, que el muerto tiene la culpa de que lo maten y debería pagar las balas usadas por su verdugo; que la víctima de violación es la culpable y debe pedir disculpas al agresor por haber osado denunciarlo o que los portadores de armas de alto poder, drogas y demás, además de poder salir bien librados por la Ley, solo falta que les regresen lo que les quitaron.

Ahora bien, respecto a que muchos de los que adhieren a grupos criminales es porque no tienen trabajo, Capella tiene razón, si el Estado se la pasa dando dinero a mujeres con el pretexto de programas como: “Madres solteras”, “ Coche nuevo y placas de Taxi Rosa para mujeres”, “Seguro de Vida para mujeres”, “Dinero para emprendedoras”, “Dinero para quien abandone al marido”, “Dinero para quien consigue hijo sin padre”, Hospital de la mujer, casa de la mujer, Fiscalía para la mujer, olvidándose que en la sociedad hay hombres y que ellos también tienen necesidades.

Al encontrar puertas cerradas luego de salir de la Universidad con un título, sin empleos disponibles, con necesidad de mantener una familia y desesperado por no tener para comprar pan y llevarlo a la mesa de quienes más quiere, no le queda otra más que llegar a donde las puertas grandes están abiertas y con letreros de bienvenida para todos los que quieren ganar dinero en abundancia, con tan solo ser “halcones”, “espías”, “vigilantes”, “vendedores”, “levantadores”, “sicarios”, “trasiego de sustancias” y otras tantas fuentes de empleo bien pagado.

Pero de todo lo anterior, tal parece que el bien intencionado funcionario tijuanense parece ser candil de la calle con su propaganda editorial, mientras que en Morelos su historia se sigue escribiendo con letras de sangre.

Deberá permanecer en prisión peligroso criminal

El Ministerio Público de la Unidad de Homicidios de la zona Oriente obtuvo el auto de vinculación a proceso en contra de Silvestre y/o Luis Enrique “N”, por los delitos de homicidio y lesiones calificadas, en agravio de dos hombres; en consecuencia, permanecerá en prisión preventiva.

Con base en las indagatorias, él habría disparado contra dos hombres el pasado 28 de enero en la calle Del Campo, colonia Progreso, del Municipio de Axochiapan. Una de las víctimas perdió la vida, en tanto la otra persona resultó herida de gravedad.

En días pasados, la Policía de Investigación Criminal (PIC) aseguró a Silvestre y/o Luis Enrique como el posible autor de los hechos, con base en una orden judicial.

El juez otorgó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria, el cual fenece en junio de este año; término dentro del cual se aportarán los elementos necesarios para que, de ser hallado responsable por el tribunal oral, sea castigado conforme a derecho.