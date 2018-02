Justicia

Francisco Rendon |

2018-02-15

-Efectivos de la CES lo detuvieron en Tilzapotla con una pistola calibre 9mm

La Fiscalía General del Estado dio a conocer que con relación a la detención de un elemento de servicios periciales (perito), adscrito a la zona sur de la entidad, el pasado domingo 11 de febrero, por la portación de un arma de fuego, la dependencia confirmó que dicho perito fue asegurado en Tilzapotla y remitido a la PGR.

De acuerdo a los informes de la Fiscalía del Estado se trata de Jesús Isaac “N”, quien se desempeña como perito de esta institución en la zona sur de la entidad, detenido el pasado día domingo en el poblado de Tilzapotla, municipio de Puente de Ixtla, a quien se le encontró en posesión de un arma de fuego marca Pietro Beretta abastecida con cartuchos útiles calibre .9mm

La Policía Morelos lo puso a disposición de la PGR por la portación referida el día lunes a las 06:58 horas y fue dejado en libertad este martes a las 23:00 horas.

Al conocer sobre los hechos señalados, esta Fiscalía General dio vista a la Visitaduría General, a través de la cual se abrió el procedimiento VG/SV/33/2018 para investigar los hechos y derivado de los resultados de las investigaciones, emitir las medidas o acciones que correspondan.

La Fiscalía General del Estado, ha venido trabajando en el combate de conductas nocivas dentro de la administración pública, anteponiendo en todo momento, los intereses de la ciudadanía y evitando conductas que empañen la actividad institucional y con ello, se generen situaciones de desconfianza.

Esta dependencia actuará en consecuencia, conociendo los hechos y el seguimiento que del caso ha tomado conocimiento la autoridad federal, estableciendo por nuestra parte, las medidas y sanciones que correspondan.

No existe ni existirá encubrimiento en ninguna acción contraria a los lineamientos de transparencia y legalidad en servidores públicos de la Fiscalía General del Estado, y no se antepondrá interés alguno que no sea el bienestar de la ciudadanía.