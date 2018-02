Local

2018-02-14

-En su homilía dominical, Ramón Castro Castro expresó que de 85 bandas que operan en el país, 80 están en Morelos

-Si sus declaraciones no tienen un fundamento real no merecen nuestra atención, dice el secretario de Gobierno

El secretario de Gobierno, Ángel Colín López, calificó como irresponsables y graves las declaraciones del obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, en el sentido de que operan en el estado 80 de las 85 bandas del crimen organizado que actúan en el país.

En su discurso, durante la homilía del pasado domingo, Castro Castro afirmó que de las 85 bandas criminales que operan en el país por lo menos 80 están en Morelos y el 80 por ciento de comerciantes de la zona sur del estado son víctimas de “derecho de piso”.

En entrevista, el funcionario invitó al jerarca católico a presentar sus cifras sobre los delitos de alto impacto y la operación de las células delictivas en la entidad.

"A mí me gustaría saber cuál es la fuente del Obispo para hacer tal afirmación; me parece un acto irresponsable que una persona, ya sea el Obispo o cualquier otra, pueda hacer una expresión de tal magnitud y me gustaría que en el más alto sentido de responsabilidad nos dijera cuál es su fuente", expresó.

Agregó: "Yo le pediría al Obispo y a todos los ciudadanos que recurran a la autoridad para que podamos actuar en ese sentido (las denuncias), quisiera decir que las cosas que él dice si no tienen un fundamento real, no merecen nuestra atención".

Además, opinó que el sacerdote utiliza la coyuntura del escenario político electoral para hablar de temas de seguridad sin fundamentos.