2018-02-14

-Se trata del motociclista arrollado por el juez oral Daniel Rodríguez Apac

A casi un mes de haber fallecido el motociclista Pedro Portillo Herrera, tras szer atropellado por el juez oral, Daniel Rodríguez Apac, que conducía en estado de ebriedad, autoridades judiciales emitieron el pasado 10 de enero del presente año, una resolución de un divorcio en contra del hoy occiso.

El abogado particular de las víctimas, Emilio Castillo Márquez, aseguró que el 10 de octubre del 2010 su cliente Maykeler Viazcan López (viuda) solicitó en ese entonces ante las autoridades judiciales un recurso de divorcio por consentimiento en contra de Pedro Portillo. Sin embargo, luego de que presentaran el acta de defunción en diciembre pasado, las autoridades judiciales emitieron la resolución de divorcio a favor de Viazcan López.

“Sacaron una sentencia cuando la persona ya había fallecido y le notifican a la hoy viuda por estados y esa sentencia no puede causar efectos, porque le están sacando una sentencia a un muertito, y no sé con qué afán lo haga y no se a quién le están dando ese favor”, dijo.

Castillo Márquez aseguró que a pesar de que Rodríguez Apac se ha negado a solventar la reparación de daño, la justicia morelense ha emitido la resolución del divorcio de manera ilegal, con la intención de que al no estar casados, el monto de la reparación del daño causado se reduzca.

“La Procuraduría de manera repentina trajo copias de un expediente que estaba en Jojutla en el que se informa del término del trámite de divorcio a pesar de que ya había un acta de defunción integrada al expediente”.

Y es que el defensor particular exhortó a la FGE a que actúe con imparcialidad y pueda resolverse el caso, ya sea por la vía conciliatoria, es decir, mediante un acuerdo entre ambas partes, o por la vía penal.

Cabe recordar que el pasado 16 de diciembre, sobre la autopista La Pera-Cuautla, a la altura de Tepoztlán, el juzgador en aparente estado de ebriedad, embistió con su auto a Pedro “N”, de 42 años y se dio a la fuga, pero fue detenido por la Policía de ese municipio.

Días después le ofreció a la esposa de la víctima una indemnización de solo 250 mil pesos, que la viuda no aceptó; luego la dejó plantada en más de dos ocasiones en el Centro de Justicia Alternativa.