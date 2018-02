Local

Erick A. Juarez |

2018-02-14

-Una pareja fue “casada” por Sandra Neri, pero resulta que su matrimonio no es válido ante la ley

Adriana Orrayli Haro acusó a Sandra Neri por fraude luego de que se sustentara como juez civil para la celebración de una boda, sin embargo, al realizar las investigaciones correspondientes en la Dirección General del Registro Civil del estado de Morelos se percataron de que la supuesta juez no cuenta con las facultades para la realización de celebraciones prenupciales.

Adriana Orrayli aseguró que el 2 de diciembre del 2017 celebraron su boda en un jardín conocido en Cuernavaca, en donde la supuesta juez Sandra Neri, les requirió su documentación y un monto de cuatro mil 800 pesos.

Sin embargo, en el transcurso de las semanas y al ver que Sandra Neri no les entregaba las actas de matrimonio decidieron acudir al Registro Civil, en donde les manifestaron que su matrimonio fue apócrifo.

“Fuimos al registro, nos atendieron y nos dijeron que no aparecían nuestros apellidos, que no estábamos registrados, enseñamos una fotografía de Sandra Neri, nos dijeron que sí la conocían, pero que había sido secretaria antes de que llegara el gobernador Graco Ramírez y que a veces realizaba trámites de gestoría pero que no tenía validez de oficiar los enlaces y que si nos iba a entregar un acta iba a ser falsa, porque ella no podía firmar ningún acta”, dijo.

En ese sentido, no descartó que el propio personal del Registro Civil, pueda estar coludido con Sandra Neri para la venta o expedición de las actas de matrimonio, debido a que esos documentos solo los expiden las autoridades para realizar los trámites prenupciales, por lo que solicitaron a las autoridades realizar una investigación para evitar más fraudes.

“Queremos hacer que esto sea viral, para que conozcan a esta persona, que sepan lo que está haciendo, que está tranzando a la gente que hace ceremonias, las realiza y no tienen validez (…) Yo hago el llamado a los novios que no contraten a esta persona, nosotros solo vimos una hoja que era una solicitud, nosotros cuando acudimos al Registro Civil nos enseñaron una hoja de trámite para poder realizarlo, tiene una gente adentro que está coludida para hacer los fraudes”, acusó.