Local

Yesenia Daniel |

2018-02-14

-Evaden derecho de petición y audiencia de este sector de la población

Zona sur.- En esta semana los ayuntamientos de Tlaltizapán y Tlaquiltenango han evitado atender a los agremiados de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur), evadiendo el derecho de petición y audiencia en un tema que ayudaría a mejorar las prácticas administrativas relacionadas con la regulación de negocios.

El lunes, la mesa directiva estuvo en el municipio de Tlaltizapán, que preside el ex diputado y profesor, David Salazar Guerrero, quien después de una larga espera no los atendió.

Lo mismo sucedió ayer en el municipio de Tlaquiltenango en donde el alcalde Enrique Alonso Plasencia, mandó avisar que estaba enfermo y que por ello no podría atender a la gente.

En ambos casos, los comerciantes han pedido durante los más de dos años que llevan de tiempo ambas administraciones, una cita con los alcaldes para que les resuelvan un convenio que facilitaría el registro de negocios y el pago de contribuciones en donde ambas partes saldrían beneficiados.

“Había una cita para la una treinta con el ciudadano presidente municipal de Tlaquiltenango, sin embargo nos informan que está enfermo y que no ha podido asistir, espero que se recupere pronto; y entonces es la tercera ocasión que nos cancelan y es tan sencillo, de un padrón de 20 afiliados que tenemos en el municipio de Tlaquiltenango nos han dado largas, tiene más de dos años esta gestión y a la fecha no nos han atendido. Lo que estamos solicitando es que se nos respete la ley que plasma en un convenio, el convenio se hace para evitar desgastes inútiles, lo hacemos con el fin de que se facilite a quien quiera seguir trabajando a pesar de las dificultades económicas y que quiera establecer un nuevo negocio y que no le ponga tantas trabas, porque no estamos hablando de permisos ni licencias sino sólo de un registro”, detalló Marco García Álvarez, secretario de la Canaco Jojutla.

También agregó: “Ya va a terminar esta administración y no resuelven y es absurdo, hay gente que se ha ido de la cámara, hay un desconocimiento pleno de qué es una cámara y cuál es su función; cuando debemos caminar de la mano con las autoridades nos ven como sus enemigos y no es así pero tampoco vamos a tolerar agresiones en los bolsillos y cuando están fuera de la ley”.

La Canaco Jojutla esperará a la próxima cita este viernes para plantear la situación ante la autoridad, en caso de que no los atiendan advirtieron que tomarán medidas más extremas como la manifestación.

“No nos dio la cara el presidente municipal de Tlaltizapán, insisto es un cobarde, es una persona que no sabe lo que es el servicio público, a pesar de haber sido diputado y presidente municipal no sabe lo que es el servicio público, él es empleado de los ciudadanos de Tlaltizapán, él no es patrón, él no es el jefe, entonces que se ubique el señor, y si tiene aspiraciones políticas que mala suerte para los de Tlaltizapán porque gobernantes como éstos, por favor, estos se enriquecen con la corrupción, no atienden a los ciudadanos”, finalizó Marco García.