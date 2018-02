Local

2018-02-14

-Integrantes del DIF Sinaloa visitan el Centro de Asistencia Social para Adolescentes, replicarán acciones de atención

La estrategia que se implementa en los centros de asistencia social del DIF Morelos, se ha convertido en modelo a seguir para otros estados del país.

La estructura de atención multidisciplinaria, espacios dignos y adecuados, capacitación del personal y el modelo educativo que se lleva a cabo tanto en el Centro de Asistencia Social para Adolescentes (CASA), como en el Centro de Asistencia Morelense para la Infancia (CAMI), entre otras acciones, han llamado la atención de estados como Quintana Roo y Sinaloa.

"Estamos gratamente sorprendidos, del modelo innovador que Morelos está implementando atiende necesidades importantes, tener aquí un plantel educativo es un gran acierto, en general es muy interesante y adecuado a lo que ahora nosotros necesitamos”, comentó Claudia Gámez Verduzco, procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF de Sinaloa.

La funcionaria, quien recientemente visitó la entidad para conocer el proceso de atención integral que Morelos ha implementado, reconoció en las acciones una alternativa de apoyo viable para brindar mejor atención a niñas, niños y adolescentes que han sido violentados.

"Para un adolescente que llega vulnerado, con todo lo que ustedes están haciendo, fortalecen su desarrollo, les brindan las herramientas para seguir adelante", indicó la funcionaria sinaloense.

Explicó que los resultados y las buenas prácticas que ha presentado Morelos, en reuniones de procuradores y procuradoras de niñas, niños y adolescentes fue lo que llamó la atención del DIF Sinaloa para replicar la estrategia.

"Aquí he podido conocer de cerca, no sólo el método, sino platicar con los adolescentes y se sienten contentos, me compartieron del taller de música, de las enseñanzas que reciben, les están dando las herramientas para salir a la vida", refirió.

Detalló que el modelo y estructura de los centros de asistencia social del DIF Morelos serán el formato que seguirán para mejorar las condiciones de tres los centros de asistencia con los que cuenta Sinaloa, que albergan a más de 70 niños, niñas y adolescentes.

En cinco años, el DIF Morelos logró la remodelación de CAMI y CASA con una inversión de más de 80 millones de pesos, instaló un centro educativo, ha implementado actividades deportivas, de alto nivel como entrenamiento de triatlón y culturales como un ensamble de música clásica, como parte del modelo de atención integral.