La Encrucijada - El temperamento cuenta

| Luis Alberto Machuca Nava

2018-02-14

Independientemente de que nuestros políticos sean incongruentes, mentirosos, corruptos, etc. etc. Algo que debe preocuparnos también es el temperamento y si no lo cree usted así amable lector bastan algunos ejemplos; Fidel Castro, Hugo Chávez, Javier Duarte, Donald Trump, López Obrador, entre muchos más. Nos debe preocupar su grado de intolerancia ya que sobre todo cuando ostentan el poder son un verdadero peligro para los que gobiernan. El autoritarismo se recrudece aún más en aquellas personas que sufren de algún desorden emocional. Algunos se aferran al poder y se creen únicos para guiar los destinos de un pueblo, otros se sienten con el derecho de vaciar las arcas públicas por aquello de “merezco abundancia” y otros exacerban los ánimos con cada mensaje en redes sociales o con decisiones torpes que solo toman con el hígado. Importante es que analicemos también este rasgo de la personalidad de quienes pretenden gobernar un país, si no queremos cometer errores como en los Estados Unidos o peor aún, sufrir el infierno de nuestros hermanos venezolanos y vivir las penurias del pueblo cubano, debemos tomarnos un tiempo para decidir en conciencia qué candidato o candidata no acusa los estragos del mal humor. Recordemos que esa cabeza tomará decisiones, y recordemos también que este tipo de personalidades no aceptan estar equivocadas, son intolerantes a prácticamente todo, en especial rechazan frecuentemente consejos y opiniones, porque ellos son los que tienen la razón. Hoy más que nunca nuestro México requiere de una mente sana, equilibrada, consciente de su papel como líder, de la responsabilidad que le confiere el voto de los ciudadanos, no necesitamos de iluminados que quieran repetir la frase del Rey Sol “el estado soy yo” requerimos un líder consciente de su papel como tal. Nadie puede monopolizar la idea de que solo sus argumentos son los válidos, que nadie cuenta con su inteligencia para formular soluciones a los problemas que se presenten. Es claro que el temperamento cuenta, y muestra de ello, insisto, está a la vuelta de la esquina, valoremos la personalidad de quien merezca nuestra confianza, hagamos todo lo posible porque no nos gobierne un loco, un autoritario, un desequilibrado, no podemos permitirnos volver a la época de los dictadores.

PD. No votemos con odio, hagámoslo en conciencia. Votar con odio retrasa la verdadera transformación. ¿O no Cuernavaca?

