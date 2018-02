Justicia

| Pancho Rendón

2018-02-14

Simplemente Juana Ocampo no pudo con el paquetote

Se le terminó el tiempo a Juana Ocampo, la tercer alcalde de Temixco, y jamás logró poner orden en ese municipio, considerado como uno de los “focos rojos” donde llegó la delincuencia organizada para quedarse y echar sus raíces, pues aunque se diga lo contrario y se trate de dar otra cara, la realidad es que en esa localidad quien manda son los “jefes” de los grupos antagónicos dedicados a la venta (narcomenudistas) y al trasiego de droga.

Tan es así que el ex alcalde panista Miguel Ángel Colín, por cierto, hoy prófugo de la justicia, era mangoneado por uno de los grupos del crimen organizado, al grado de que sus mandamás le ordenaban a la tropa de la policía municipal a que se replegaran y no hicieran rondines por las noches, pues llegada la oscuridad, ellos se convertían en amos y dueños de las colonias de Temixco.

De ahí que en ese tiempo se dieron a todas horas, ejecuciones y levantones para dar escarmiento a quienes pretendían hacer de las suyas en esa cabecera municipal. En el actual trienio que está por terminar, la historia fue la misma y cobró la vida de la alcaldesa que ganó limpiamente las elecciones pasadas Gisela Mota, y todo por no cumplir con los “acuerdos” a que la estaban obligando los jefes de las células antagónicas, de ahí que hoy, las condiciones siguen siendo las mismas y nada ha cambiado, bueno hasta se dice que Andrés Duque Tinoco, delegado municipal de Acatlipa, tiene todo bajo “control”, pero ahora que deje el cargo, seguramente el que lo suceda en la presidencia, mucho trabajo le costara hacer lo propio, pues para esto hay que tener labia y cumplir los acuerdos.

Una vez más esta lucha se dará entre dos grandes rivales, que como se dice se conocen de un buen rato; Juan Andrés Huicochea y David Martínez, quienes buscarán la presidencia municipal y como ya se la saben tendrán que llegarle al “precio” a los mandamás de ese bravo municipio, donde todo mundo lo sabe. Quien gobierna ahí, no son las autoridades, sino los capos y son a ellos a quienes se les tiene que pedir chance hasta para festejarle al Santo Patrono, como ha sucedido, una y otra vez, en la colonia Lomas del Carril, donde hasta el comité organizador tiene que pedir permiso si hay o no, chinelos y hasta banda, pues como estos mismos dicen: “no queremos llamar la atención y ni que haya ejecuciones a diestra y siniestra en bailes o concentraciones populares. Entonces como quien dice, Juan y David, tendrán que ver cómo hacerle para llevar la fiesta en paz o si no que le hagan como el panista Miguel Ángel Colín, quien estrechó su “amistad” con los capos que hasta iban a comer a su casa, por invitación o a fuerzas, y hasta tenían sometida a la tropa de los azules, que preferían hacerse de la vista gorda, antes de que algo les pasara por desobedientes o “malos” elementos.

Atrapan a solitario pillo; atraco e hirió a una mujer

Elementos de la Policía Municipal detuvieron a un solitario y consumado maleante, luego de que atracó a una mujer a la que lesionó para despojarla de sus pertenencias; es acusado por los delitos flagrantes de robo y lesiones en el municipio de Zacatepec.

Todo fue cuando los policías al circular sobre la Avenida Emiliano Zapata de la colonia El Mirador del municipio de Zacatepec, aproximadamente a las 21:35 horas, fueron abordados por una mujer quien denunció que minutos antes un hombre la agredió física y verbalmente, y al intentar huir, el sujeto le arrebató su bolsa.

La parte afectada proporcionó las características del presunto, localizándolo calles adelante y al efectuarle una revisión le encontraron las pertenencias de la mujer, por ello se detuvo a Sergio Antonio “N”, de 26 años de edad, el cual fue puesto a disposición del Ministerio Público del Fuero Común.