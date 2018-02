Local

Guadalupe Flores |

2018-02-13

-Antes de que termine la actual administración, ruteros y taxistas tendrán su concesión: Martínez

-Los que operen en ilegalidad saldrán de circulación por no contar con el título respectivo, dice

Según el secretario de Movilidad y Transporte (SMyT), David Martínez Martínez antes de que concluya el gobierno de Graco Ramírez se regularizará el transporte público.

En entrevista dijo que con la regularización del todo el transporte, las miles de "rutas" y taxis que operan en la ilegalidad saldrán de circulación por no contar con un título de concesión.

Informó que la próxima semana podría iniciar la expedición de los títulos de concesión para los transportistas que pagaron por la renovación del documento, pero de no cumplir estarán fuera.

"Tuvieron todo el 16 y tuvieron todo el 17. Nosotros ya estamos precisamente procesando con el área de sistemas a la base de datos a toda la gente que cumplió con su renovación. Por supuesto que una vez que nosotros emitamos los títulos ya impresos al área jurídica ésta a su vez buscará la firma del gobernador para que en el momento correcto se haga la entrega de los títulos", dijo.

Indicó que se tiene un registro de que al menos el 70 por ciento de los transportistas de la zona oriente y sur cumplieron con el pago de la renovación de sus títulos, mientras que en la zona conurbada de Cuernavaca aproximadamente el 95 por ciento han cumplido con el pago.

Quienes no pasen, les regresan su dinero, aseguró

En otro tema, aseguró que se devolverá los 25 mil pesos a los taxistas que pagaron por una concesión pero que no pasaron el proceso de regularización del 2014.

"Yo no soy el que hace las leyes, las leyes ya están establecidas y todo aquel que sea beneficiario tiene que cumplir con lo que establece la misma normatividad, entonces si alguien no cumple, si alguien no integra debidamente su expediente, no es culpa mía, es culpa de quien es el responsable de integrar debidamente su expediente", concluyó el funcionario estatal.