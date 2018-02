Local

2018-02-13

Xoxocotla, municipio de Puente de Ixtla, Mor.- Después de sufrir una tragedia, la pérdida, el susto y vivir el duelo, la comunidad indígena de Xoxocotla puso manos a la obra. Ayer echó el colado del techo de la primera casa reconstruida con el trabajo comunitario, “el tequio”, las faenas en donde aportan quienes buscan construir más que un inmueble, un hogar en donde se forman las familias, los valores y se heredan los conocimientos.

La casita fue posible gracias al trabajo de la gente, la aportación de materiales de construcción de varias fundaciones, y la asesoría del Instituto de Energías Renovables de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Facultad de Estudios Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). El fin de semana quedó prácticamente terminada la primera de 25 casas que serán reconstruidas desde los cimientos, y otras 26 que entrarán en el esquema de remodelación.

En esta comunidad indígena el sismo del 19 de septiembre derribó 150 casas aproximadamente, después de pasar el estado de emergencia, el centro cultural Yankuik Kuikamatilistli convocó a la población a sumarse a un proyecto de la recuperación del territorio cultural con el pretexto del sismo. El esquema sería bajo la figura del “tequio”, el trabajo comunitario en donde todos los involucrados ayudarían a construir casa por casa hasta que todos tuvieran un techo seguro nuevamente.

En Xoxocotla sí hay un modelo de vivienda que define a la comunidad, los terrenos generalmente son espaciosos, asentados sobre tierra plana, muy arbolados en donde sobresalen precisamente los ciruelos agrios –el significado de Xoxocotla en náhuatl-.

Lo más importante de la casa son los patios en donde se celebra tanto la vida como la muerte (los velorios, las fiestas, los convivios familiares); y las cocinas, generalmente afuera en donde hay un tlecuil o fogón para cocinar con leña; los modelos de vivienda de casa de interés social que varias fundaciones están ofreciendo a familias damnificadas en otros municipios, no hubieran servido en Xoxocotla.

“Hace dos meses estábamos poniendo la primera piedra, en dos meses ya está la muestra tangible es decir, sí claro que podemos crecer entre todos, demuestran por mucho que sí se pueden tener núcleos familiares que nos ayudan a crecer (…) hay que reconocer el valor que tienen los compañeros de las fundaciones porque no nos conocen, o nos conocíamos cuando comenzamos, porque quién de buenas a primeras así un recurso”, manifestó Marco Antonio Tafolla Soriano, representante del centro cultural Yankuik Kuikamatilistli.

“Se pueden hacer las cosas diferentes”

Rogelio Ramos Torres, líder de programas de la Fundación Merced, destacó que el trabajo que se está haciendo en Xoxocotla no se queda solamente en este territorio, sino que da un ejemplo a todo aquel que lo conozca de que las cosas se pueden hacer de un modo diferente.

“Hay gente inmiscuida en este proceso de Monterrey, de Ciudad de México, de Guadalajara, con el afán de ser voluntarios, de ayudar, y a veces el gesto más fácil es el de donar dinero pero a su vez están faltos de ver que hay otras formas de vida, de organizarse, de convivir; entonces cuando el mensaje de una comunidad de Morelos le llega a un empleado de una empresa de Monterrey diciéndole que hizo su casa con sus manos, que le ayudó su familia, que le ayudaron sus amigos, esa es una trasmisión de valores y un ejemplo súper importante, están dando un ejemplo súper importante. No se les olvide que ustedes pueden hacer muchísimo, que a veces pensamos que no tenemos ciertas cosas que otra gente sí tiene y eso no quiere decir que no podemos llegar lejos, yo los felicito”.

Entre los participantes están: Fundación Merced, Karitas Foundation, Corporativa de Fundaciones, Alianza Latina Washington D.C.; Comunalia, Fundación Punta de Mita, Fondo Unido México, Fundación Comunidad, Club de Rotarios, Xoxogulan A.C., además de otras, que coordinaron las campañas de procuración de fondos y la compra directa con los proveedores; mientras que las fundaciones y grupos de trabajo de Xoxocotla organizaron las faenas con la gente de Xoxocotla, articulando el trabajo.