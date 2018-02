Justicia

| Pancho Rendón

2018-02-13

Peligrosas bandas criminales fabricadas

Ya parece disco rayado las versiones oficiales sobre la captura de peligrosos capos, cabecillas de narcos, narco ranchos y células de “Los Rojos”, que la policía preventiva estatal dice atrapar mediante espectaculares operativos y tras del video difundido por redes sociales por el jefe policiaco, al final resulta que la mayoría de esa gente, nada tiene que ver con la delincuencia.

Aún retumba en los oídos de los habitantes de Temixco la sangrienta balacera registrada en horas de la madrugada en la colonia La Nopalera, en donde un grupo de policías vestidos con ropas de civil masacraba a sangre fría a mujeres y niños al interior de un cuarto de baño a donde intentaban salvar sus vida ante el ingreso del grupo oficial armado.

Ahí se justificó la detención del Zar de la Heroína en Guerrero, así como banda de narcos y extorsionadores, que a los dos días, terminaron por ser exonerados por el Juez Penal, ya que se trataba de honestos comerciantes en la venta de autos y de un líder comunal de la colonia Lázaro Cárdenas del Río, municipio de Cuernavaca.

Entonces, el baño de sangre fue justificado por la autoridad y hasta estos momentos no hay un solo detenido, ¡vamos!, ni siquiera algún regañado, todos los que participaron en la matanza andan como si nada, aunque se rumora, podría haber la ley del “ojo x ojo” y, eso es más que peligroso al grado, que dicen, la familia de los hechores han emprendido la fuga y se andan ocultando.

Sobre la ejecución de un empleado ejecutivo de la empresa Firestone, registrada a manos de policías sobre la avenida Paseo Cuauhnáhuac, a la altura del crucero de la Rivetex, en presencia de la esposa de la víctima, tampoco hay nadie en la cárcel.

La detención de un grupo de jornaleros en un Rancho ubicado entre Yautepec y Tlaltizapán, por el rumbo de la Colonia El Rocío y La Nopalera, a quienes mencionaron como “Elementos del Cártel de Jalisco”, tampoco sirvió, porque los “peligrosos sicarios” resultaron ser peones reclutados de otros estados para trabajar en ese Rancho y apenas llegados, la policía allanó el lugar para detener a todos, aunque claro, días después quedaron en libertad.

Recientemente anuncian la captura de una banda “De los Rojos” en el Crucero de La Cruz, en Xochitepec y hacen públicas las fotografías y nombres de los “peligrosos” sujetos, entre los cuales aparece un conocido rutero y en la actualidad taxista, a quien llaman Don Jorge, el cual estaba haciendo sitio cuando la policía lo detuvo e involucró con banda criminal y tras varios días detenido, finalmente quedó en libertad, aunque se dice, está delicado de salud debido al “científico” interrogatorio al que fue sometido.

La miseria humana y bajeza política tras ataque a mujer

Quien ve los letreros, mantas, lonas o anuncios colgados en puentes a desnivel, fachadas o bardas en contra de una mujer, que su único delito es ser mujer y honesta funcionaria del Gobierno de Cuernavaca, parecería que es una “roba maridos”, que está envuelta en un lío pasional, pero por ahí no va el viperino ataque en su contra, tras de estas denostaciones se aprecian lobos rapaces, depredadores que van sobre su víctima para despedazarla bajo argumento falso.

Respecto al término usado por los miserables y cobardes ataques, de “roba maridos”, cabe decir que nadie se roba al hombre de otra mujer, porque donde hay amor no hay infidelidad, donde hay abundancia no hay hambre y donde hay pasión no habrá ojos para nadie más, de tal modo que, ni es pasional ni nada parecido el criminal ataque a una admirable mujer que, pueda andar con la frente en alto porque ha demostrado ser más capaz y honesta que cualquier otro pillo de siete suelas acostumbrado al poder de un cargo público