Cultura

Bonifacio Pacheco |

2018-02-13

Breverías Culturales

La deuda contraída por Sergio Estrada, Narco Adame y Graco Ramírez, para mover gente en unidades de transporte durante sus campañas electorales, hicieron que la cantidad de taxis se haya quintuplicado en 18 años. De igual manera, el sistema de transporte colectivo en sus diferentes versiones, rutas, intermunicipales, motocicletas y hasta bicicletas, ha encontrado una buena fuente de negocios. Esta situación les ha permitido ingresar en el crimen: Taxistas asaltantes, secuestradores y asesinos. Los choferes de colectivos, tienen libertad absoluta para matar, atropellar, agredir y golpear a los automóviles de la sociedad en general.

En Cuernavaca, si usted tiene un incidente con un colectivero hijo de ruta, la autoridad solo está para atestiguar que se arreglen, cada quien habla a su ajustador de seguro y todo arreglado, eso sí tiene que pagar el deducible: bendito recurso.

Si no llegan a un acuerdo los remite a la base, donde amablemente un perito (nieto de los Pérez), después de un concienzudo análisis emitirá su veredicto (gracias a las buenas relaciones de los líderes con los encargados de despacho de la policía metropolitranza vial): responsabilidad compartida. El daño sufrido por el autobús es mínimo mientras al ciudadano casi le destrozan la parte afectada, pero es responsabilidad compartida.

Una vez sorteado el peritaje hay que PAGAR: traslado en grúa, renta de piso, infracción por no dejar pasar al hijo de ruta, por no fijarse, por indejo y lo que se le ocurra al tomandante que le toque en la base.

El domingo cuando el hijo prodigo de Tepito se registraría para candidato a rebuznador del Estado, un rutero me golpeó y me zafó la facia y la salpicadera, y eso que le acabo de comentar previamente me hizo ver la realidad para los conductores de Cuernavaca. Y mejor levanté mis tiliches y me retiré.

Y el progresista Sherek, hablando de Morelos como paraíso turístico. Con estas acciones la gente le piensa para visitarnos.

CINECLUB ACADÉMICOS presenta la animación “Camino hacia El Dorado”, Director Bibo Bergeron, Don Paul, Guión Ted Elliott, Terry Rossio, EUA 2000, en Telesecundaria 20 de Noviembre (Tilancingo), a las 10:00 horas, entrada libre; El mapa de la fabulosa y mítica ciudad de El Dorado, en donde se encuentra el mayor tesoro de la historia, llega a manos de dos pequeños timadores, Tulio y Miguel, mientras se encuentran presos en la bodega del barco de Hernán Cortés; Después de huir atravesarán todo tipo de peripecias con el fin de conseguir descubrir la mítica ciudad y apoderarse de sus riquezas.

CINE CLUB Facultad de Artes en su ciclo Ciencia Ficción proyecta “2001: A Space Odyssey”, Director y Guión Stanley Kubrick, Reino Unido 1968, a las 12:30 horas, entrada libre; La película de ciencia-ficción por excelencia de la historia del cine narra los diversos periodos de la historia de la humanidad, no sólo del pasado, sino también del futuro.

UNAM MORELOS: Ricardo Guzmán Fuentes, UCIM, presentará la ponencia “Thurston, Jørgensen e invitados” en la aula 2 del Instituto de Matemáticas a las 16:00 horas; Información en la página-e: http://www.matcuer.unam.mx/seminarios/665-tba. ••••• Milena Hasan, Cytometry & Biomarkers discovery Platform. Institut Pasteur. Paris, France, presentará la ponencia “Establishing determinants of human immune variability as a path towards personalized medical approaches”, en el auditorio Guillermo Soberón del Centro de Ciencias Genómicas a las 17:00 horas; Información en la página-e: http://www.lcg.unam. mx/frontiers/2018-01/Milena+Hasan

MARTES de ACORDEÓN con Alejandra Serrano Bello, podrás deleitarte con música del mundo y acompañado de un buen alimento y bebida, en Ataraxia Centro Cultural de 18:00 a 20:00 horas, cooperación voluntaria consciente, avenida Morelos 245 centro, teléfono 2417003.

CONCIERTOS DESENCHUFADOS presenta a Poncho Villanueva Rizzo, cantautor morelense, en La Fauna café a las 18:30 horas, cooperación voluntaria consciente Morrow 8, local 4 teléfono 6886663.

“VEN y CÁNTALE al AMOR” con Los Castro en concierto en el Teatro Narciso Mendoza de Cuautla en 2 funciones a las 18:30 y 21:00 horas,

EJERCICIOS de OBSERVACIÓN para una experiencia expandida, taller de dibujo y pintura, Imparte Marit Martínez y Abdelaziz Zúñiga, en La Tallera los jueves de febrero a las 16:30 horas, actividad gratuita previa inscripción en el correo-e: tallera.educacion@inba. gob.mx, calle Venus 52 colonia Jardines de Cuernavaca teléfono 1601190; La exposición de Ray Smith “El narciso de Jesús” pone de nuevo en la mesa como un recurso formal, la exploración de materiales y soportes en la práctica artística contemporánea; En este taller, a través de la observación del espacio y nuestra interacción con él, ubicaremos diferentes objetos que servirán de modelos los cuales nos permitirán explorar diferentes percepciones y recursos gráficos y pictóricos.

