Alejandro Cruz Solano

2018-02-13

Itinerario Hacia La Escritura

El cerebro humano tiene tres cerebros, el racional (neocórtex), el emocional (límbico) y el primitivo (reptiliano).

En el cerebro emocional se gestan las emociones, entre ellas dos relacionadas con las amenazas externas: el miedo y la ira, y dos con amenazas internas, la tristeza y la alegría.

La información que recibimos del mundo exterior es demasiada de tal forma que influye en nuestras emociones antes que, en el cerebro racional, por eso, es importante que, a la hora de recibir información podamos analizar (es decir, hacer uso de nuestro cerebro racional) para discriminar la información que no nos sirva y, de esta manera evitar contaminar nuestras emociones. Por ejemplo, durante el sismo, a todos nos dio miedo, sufrimos un miedo que a muchos nos duró una semana o más, ese miedo provino de una amenaza exterior, el riesgo a morir.

Pero hay algo más perverso en esto, por ejemplo, las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, etcétera) hicieron apología del miedo después del sismo difundiendo un mensaje de una catástrofe mayor, eso significa que los medios de comunicación pueden infundir un estado emocional en las personas a tal grado que pueden ser capaces de modificar las conductas. Otro ejemplo, es la difusión de videos que hacen apología de la violencia, donde se ven las atrocidades de la delincuencia organizada, el terror que imponen hace que vivamos en la zozobra de lo que pueda pasar con nuestras vidas.

No pretendo con esto decir que las redes sociales son malas, lo que intento es explicar que el contenido, el lenguaje puede modificar las conductas, por eso la importancia de gestionar las emociones a través de una dosis de racionalidad, es decir, de análisis.

Una parte importante de la gestión emocional es que si no lo hacemos esta puede materializarse en un problema de salud, quizá por eso veamos a tanta gente enferma o neurótica, personas con problemas de la colitis, migrañas, depresiones, diabetes, etcétera

¿A qué me refiero que la emocionalidad requiere una dosis de racionalidad?

Me refiero a que aprendamos a revisar constantemente nuestro pensamiento, nuestras creencias, nuestra información del mundo externo, para que aprendamos a eliminar lo que no nos sirve, lo que nos intoxica.

Otro ejemplo muy tóxico es actualmente las campañas políticas, desde que Maquiavelo dijo que “El fin justifica los medios” la política dejó de convertirse en un arte, el arte de gobernar, de servir, de manejar lo público con la participación del pueblo.

La polis, el pueblo, era el garante de la democracia, el demos, el pueblo y el cratos el poder, el poder del pueblo hoy a dejado de tener ese poder y se lo ha dejado a la élite política.

Hoy la elite política usa como herramientas de miedo las mismas redes, pero también están sirviendo de herramientas de agresividad para alcanzar sus propósitos. Lo tóxico es haber perdido el poder y con poder me refiero a la propia capacidad que tenemos de autogestionarnos a nosotros mismos.

Veamos otro ejemplo, en una relación de pareja, el poder se pierde cuando existe una codependencia, la mujer o el hombre ceden uno al otro o viceversa, su capacidad de para entregársela al otro; así el pueblo ha entregado su propia capacidad de desarrollo y crecimiento a la clase política, haciéndonos dependientes de ellos.

Esa relación es muy tóxica dado que dependemos del otro, no maduramos, no crecemos, nuestro sistema inmunológico está débil y eso nos enferma, el corazón social está enfermo y no sale de ese estancamiento. Me parece que eso explica por qué la sociedad está muy enferma, muy violenta.

En el otro sentido, el poder es la coacción que puede hacerse a través de la manipulación a través de los medios, entonces la tragedia de la polis, de la ciudad, del estado, de las masas es vivir alimentando nuestra pérdida de poder a través del control de las emociones, por eso la importancia de analizar, usar la cabeza, discriminar la información, estar informados, de otra manera, nuestra tragedia seguirá siendo alimentada por la manipulación de las emociones.

