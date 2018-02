Local

Gerardo Suarez

2018-02-12

-Saldrán del estado su esposa e hijo; cree que amenazas en su contra continuarán y se intensificarán

-Acude a registrarse como precandidato; “están temblando estos cabrones”, dice en su ya peculiar estilo

Ante el temor que tiene de posibles atentados hacia su familia, el presidente municipal de Cuernavaca y precandidato a la gubernatura de Morelos por la coalición "Juntos haremos historia", que integran a MORENA, PES y PT, Cuauhtémoc Blanco Bravo, anunció que sacará del estado a su esposa y a su hijo porque dijo, los ataques y amenazas en su contra continuarán y se intensificarán.

Luego de acudir a las instalaciones del Partido de Regeneración Nacional, Encuentro Social y Partido del Trabajo con la presencia del coordinador de la defensa y promoción del voto de la cuarta circunscripción que abarca a la Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, Guerrero y Morelos, Rabindranath Salazar; Blanco Bravo reconoció que la alianza que se conformó y por eso "están temblando estos cabrones".

Insistió ante los cuestionamientos de los medios de comunicación que primero está la familia y por eso la instalará en un lugar seguro, además de reconocer que por la situación a partir de ahora ya trae personal de seguridad especial que le enviaron desde la Procuraduría General de la República (PGR).

Indicó que no ha tenido amenazas hasta el momento y lo que hace son solo acciones de precaución porque con éstos hay que esperar de todo, señaló, al tiempo de precisar que ya platicó con su esposa a quien hizo ver que él ya vivió la vida a su manera y en este momento lo más importante es la seguridad y por eso ha decidido sacar de Morelos a su familia, para jugársela por toda la gente rumbo a la gubernatura.

Con esta alianza, reconoció que muchos se están poniendo a temblar y más aún, porque la gente hoy está inconforme y precisamente es la sociedad la que tomará la decisión el próximo primero de julio.

Aclaró que él no es de Morelos porque nació en la Ciudad de México, pero puso como ejemplo que cuando jugaba el equipo de Veracruz, tenía la camiseta puesta, y ahora la gente lo puso en Cuernavaca razón por la cual, ese es su compromiso y más aún, por ser una persona que viene de abajo y que quiere cambiar a los políticos que se roban todo.

El alcalde de Cuernavaca, desatacó que hay mucha gente tan hambreada que quiere seguir con el mismo poder y no hace otra cosa que estar engañando a la gente, pero ahora aclaró que ya no lo va a permitir y por todo ello, anunció que tendrá mucho más precaución.

“Estoy muy feliz y muy contento, me gustan los retos y este es un más, la gente no se queja de mí, no he robado ningún peso porque si lo hubiera hecho, la gente me estuviera aventando de cosas”, enfatizó al tiempo de reiterar que van a seguir rascándole hasta por debajo de la mesa, aunque no van a encontrar nada. Este tipo de acciones, dijo, es parte de la desesperación que tienen de que ya no saben qué hacer.

Mientras tanto, Rabindranath Salazar Solorio, refirió que Cuauhtémoc Blanco Bravo ha sido objeto de una serie de embates, ya que se ha registrado una persecución y con muchas piedras en el camino que desde el gobierno le han puesto al presidente municipal de Cuernavaca, sin pensar que muchas de las ocasiones los directamente afectados son los ciudadanos.

Ante ello, les pidió a los presentes que redoblen esfuerzos porque la situación no está nada sencilla y un ejemplo de ello, fue el intento por querer impedir el convenio de coalición con MORENA, PES y PT, sin embargo, la ley está de su parte por lo que se abordó el tema y se subsanó por lo que ahora es una realidad que los tres partidos políticos “Juntos haremos historia”.

“Estamos cansados de que en Morelos siga la delincuencia como está; estamos cansados de que el campo está abandonado, estamos cansados de que no haya empleo, estamos cansados de que nuestras familias no estén tranquilas y no puedan salir a las calles y ese es el reto mayúsculo y por eso tenemos que poner todos de nuestra parte para sacar adelante a nuestra entidad que se encuentra tan lastimada”, comentó.

Dejó en claro que en este proceso van a combatir la compra que van a querer hacer, así como todas las prácticas de querer robarse la elección y por tanto, desde la defensa y promoción del voto se podrán tener los mejores resultados para Morelos y para el país.