Local

No tendrá el PAN candidato de unidad para alcaldía capitalina

Redacción |

2018-02-12

-Tras los registros como precandidatos de Nuri Marchán y Daniel Montaño

-Nunca existió piso parejo, dándose una marcada preferencia al diputado federal, señalan

El Partido Acción Nacional (PAN) no tendrá candidato de unidad para la alcaldía de Cuernavaca en la persona del diputado federal Javier Bolaños Aguilar, luego de que se dieron también los registros como precandidatos de Nuri Marchán Solís, y de Daniel Montaño Mondragón.

La dirigencia estatal panista, a cargo de Juan Carlos Martínez Terrazas, no logró los acuerdos entre las distintas fuerzas políticas al interior, por lo que no se logró la unidad, toda vez que se refiere que nunca existió piso parejo, dándose una marcada preferencia al diputado federal, sin lograr el consenso de toda la militancia en la capital del Estado.

Fuentes al interior del PAN señalaron que Bolaños Aguilar jugó con dos cartas, manifestando de inicio sus aspiraciones para ser el precandidato a gobernador, pero al no ver un escenario que le fuera favorable, optó por la precandidatura a la presidencia municipal, lo que le restó credibilidad entre los militantes y simpatizantes de Acción Nacional.

Ante esta situación, Nuri Marchán se registró también como precandidata, al considerar que tampoco se dio en el partido el principio de paridad de género, toda vez que las aspirantes a una precandidatura fueron relegadas, razón por la que optó contender por esa posición.

Por su parte, Daniel Montaño Mondragón, señaló que el motivo de su registro obedece a que no se trata de un proyecto personal, sino de un grupo de militantes que han venido trabajando con un proyecto para Cuernavaca desde tiempo atrás y no sólo a futuro.

Puntualizó que otro de los motivos, es que por primera vez en su larga trayectoria como militante del partido, no se abrió un proceso democrático para el registro de aspirantes a una candidatura, y que no se vale, en clara referencia a Javier Bolaños “tirarle arriba para pegarle abajo”, y que Cuernavaca no debe ser un premio de consolación.

Ambos aspirantes que pelearán la candidatura a Bolaños Aguilar, pidieron a militantes y simpatizantes no dejarse engañar con que el asunto ya está arreglado a favor del diputado federal, agregando que al PAN lo distingue su espíritu democrático y que será la mayoría quien decida quién será su candidata o candidato a la alcaldía de Cuernavaca.