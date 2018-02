Local

Erick A. Juarez |

2018-02-12

Impartidores de justicia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) dieron a conocer que el mayor porcentaje de las pensiones alimenticias otorgadas por el Poder Judicial corresponden a niñas, niños y adolescentes, esto a comparación de las pensiones para adultos mayores, debido a que en algunos casos no son validadas, porque los demandados no cuentan con recursos económicos suficientes.

De acuerdo con el juez Noveno Civil adscrito en Cuernavaca, Alejandro Hernández Arjona aseguró que la pensión alimenticia es un derecho que tienen los hijos frente a sus padres, abuelos maternos o paternos, y en caso contrario cuando las personas mayores tienen derecho de ser apoyados por sus hijos. En algunos casos los cónyuges que se dedican al hogar pueden solicitar este derecho, explicó.

“Una persona que requiera pensión alimenticia puede acudir a cualquier juzgado y presentar una solicitud de pensión de manera verbal y la autoridad tiene la obligación de iniciar el trámite y suplir cualquier cuestión durante el procedimiento, pero generalmente piden apoyo de un abogado para hacer valer su derecho y llevar la defensa”.

Hernández Arjona reveló que para interponer una demanda de pensión alimenticia, es importante acreditar la relación que se tiene, en el caso de los padres, abuelos e hijos, por ejemplo con el acta de nacimiento, con ello se confirma la obligación que tiene de proporcionar alimentos, gastos médicos, derecho a la educación, a vestir, a la sana diversión, es decir, lo básico para construir una forma de vida de calidad.

El impartidor de justicia consideró importante valorar el ingreso económico del demandado porque en ocasiones no tiene ingresos estables.

“La Ley establece un método, cuando una persona percibe una cantidad fija o no, hay una, por ejemplo, un taxista puede dar una pensión mínima de dos mil 400 al mes por no tener un sueldo fijo; en cambio un empresario que gana hasta 100 mil pesos al mes, no podría dar una pensión elevada porque un menor no requiere tanto dinero para sobrevivir a menos que tenga un tratamiento médico costoso”.