Local

Erick A. Juarez |

2018-02-12

El fiscal general, Javier Pérez Durón, confirmó que esta dependencia coadyuva con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para analizar los dictámenes de las diligencias realizadas en la casa donde agentes de la GOES asesinaron a una familia, entre ellos una bebé de tres meses de edad, hechos ocurridos en Temixco.

Reveló que el personal de la Fiscalía General y de la CNDH se encuentran analizando si coinciden las diligencias de criminalística y periciales al interior del domicilio, en donde revelan la trayectoria de los impactos de bala, así como el número de armas y de los elementos policiacos que participaron en el ataque en contra de cuatro mujeres, un adolescente y un bebé de tres meses, quienes perdieron la vida.

“Ahorita estamos coadyuvando con la CNDH están revisando los peritajes para ver si coinciden y desde luego avanzando en la integración de la misma carpeta de investigación y esperando el recurso de apelación y viendo los dictámenes para ver si existe alguna responsabilidad por parte de algún servidor público”, dijo

Pérez Durón aseveró que hasta el momento la carpeta de investigación se encuentra abierta y que hasta el momento no han sido agotados todos los elementos de prueba en contra de los agentes policiacos, quienes supuestamente abrieron fuego en contra de una familia en Temixco, por ello, descartó la existencia de un acuerdo de no ejercicio de acción penal, ni existe una resolución por parte de los magistrados del Poder Judicial para la no vinculación de los elementos policiacos.

“Ahorita tenemos que esperar, es un tiempo por ente en lo que llevamos la investigación y bueno dependiendo de todos estos elementos que te acabo de mencionar es que el MP, tendrá ya la capacidad de seguir estudiando o esperar esta apelación”, dijo.

En semanas pasadas, el abogado de las víctimas, Juan Manuel Cuellar Miranda, afirmó que la Fiscalía General del Estado y peritos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), realizaron diversas diligencias de criminalística y periciales al interior del domicilio.

Y es que las diligencias darán a conocer el número de elementos policiacos que participaron en los hechos ocurridos, debido a que localizaron balas percutidas de fusibles 223 y 9 milímetros.